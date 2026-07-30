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Empresas de inovação e do setor de turismo terão acesso a linhas de crédito especial

Empresas de inovação e do setor de turismo terão acesso a linhas de crédito especial

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Empresas de inovação e do setor de turismo terão acesso a linhas de crédito especial
Empresas de inovação e do setor de turismo terão acesso a linhas de crédito especial

Empresas gaúchas de diferentes setores interessadas em incorporar novas tecnologias, assim como aquelas que atuam no setor do turismo, poderão acessar financiamento por meio dos programas RS InovaMais e CrediTur RS, ambos disponibilizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O RS InovaMais é destinado a financiar investimentos na inovação e modernização de empresas de diferentes setores e que promovam, ao menos, um dos seguintes resultados: aumento de produtividade, melhoria da eficiência energética, otimização de processos ou transformação digital. Já a linha de crédito para o turismo será destinada, nos primeiros 90 dias, a quatro regiões específicas: Pampa, Vale do Taquari, Costa Doce e Litoral Norte. Passado esse período, empresas das demais regiões turísticas poderão acessar à linha de crédito, desde que possuam o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.

Os detalhes das duas linhas de crédito serão apresentados pelo banco em evento no Palácio Piratini, nesta quinta-feira (30), às 17h30min.

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Corinthia Mes

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