Empresas de inovação e do setor de turismo terão acesso a linhas de crédito especial

de diferentes setores interessadas em incorporar, assim como aquelas que atuam no setor do, poderão acessarpor meio dos programas, ambos disponibilizados pelo).

O RS InovaMais é destinado a financiar investimentos na inovação e modernização de empresas de diferentes setores e que promovam, ao menos, um dos seguintes resultados: aumento de produtividade, melhoria da eficiência energética, otimização de processos ou transformação digital. Já a linha de crédito para o turismo será destinada, nos primeiros 90 dias, a quatro regiões específicas: Pampa, Vale do Taquari, Costa Doce e Litoral Norte. Passado esse período, empresas das demais regiões turísticas poderão acessar à linha de crédito, desde que possuam o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.

Os detalhes das duas linhas de crédito serão apresentados pelo banco em evento no Palácio Piratini, nesta quinta-feira (30), às 17h30min.