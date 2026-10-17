Imagens mostram iate de luxo com piscina de 50 m e tobogãs perto do retiro de verão de Kim Jong Un

Análises da BBC indicam que um navio de 80 m com piscina de 50 m foi visto entre julho e meados de outubro de 2026 ao largo de Kalma, perto da vila de Kim.

A BBC informa que o navio, que estava parado por meses em um estaleiro para manutenção, foi reposicionado no início de julho para águas próximas ao trecho de litoral conhecido como Kalma, área próxima a uma vila de veraneio usada por Kim Jong Un e sua família.

O que as imagens mostram

A reportagem da BBC acompanhou quatro grandes embarcações ao redor de Wonsan, com medidas aproximadas de 50 m, 55 m, 60 m e 80 m. Todas reapareceram repetidamente nas imagens de Satellite ao longo de 2026; o maior dos navios foi visto movendo-se do cais para águas da península de Kalma a partir de julho.

Imagens também mostraram quatro barcos menores ao lado da embarcação de 50 m. O especialista em imagens de Satellite Jeong Seong-hak disse à BBC que essas embarcações menores transportavam pessoas, combustível e mantimentos para os navios, e que ilhas próximas oferecem refúgios marítimos capazes de preservar privacidade.

Propriedade e uso — o que se sabe e o que permanece incerto

A propriedade oficial dos navios não foi divulgada publicamente. Ex-funcionários, desertores e especialistas consultados pela BBC afirmam que seria difícil para pessoas sem ligação com a liderança norte-coreana possuir ou usar embarcações desse porte, e que as embarcações são amplamente acreditadas como usadas por Kim Jong Un e sua família.

Ri Jong Ho, que trabalhou no Office 39 do Partido dos Trabalhadores (órgão associado à gestão de receitas para a liderança), disse à BBC que, historicamente, os navios eram mantidos em estaleiros no inverno e trazidos para áreas como Kalma no verão para natação e recreação.

Ao mesmo tempo, a BBC observa que a localização dos navios por si só não pode estabelecer de forma definitiva a presença da família; movimentos das embarcações, no entanto, coincidem por vezes com lacunas nas aparições públicas de Kim, segundo a análise.

Contexto e estimativas

A reportagem lembra o contraste entre o luxo observado nas embarcações e avaliações internacionais sobre a situação socioeconômica da Coreia do Norte. A ONU e outros organismos classificam o país entre os mais pobres do mundo; um relatório da ONU de 2025 estimou que cerca de 40% da população estava subnutrida.

A BBC cita cifras de produto interno bruto per capita de 2024 apontando cerca de $667 para a Coreia do Norte, contra $36.227 da Coreia do Sul, e recorda que iates comparáveis no mercado internacional custam de dezenas de milhões até mais de $100 milhões. A publicação também menciona estimativa anterior de que o iate menor de Kim, uma embarcação Princess de 29 metros, valia cerca de $7 milhões.

Outros detalhes relatados

Segundo a BBC, há registros históricos de embarcações com características semelhantes em Wonsan já em 2002, na época do governo de Kim Jong Il. A mídia estatal norte-coreana publica que Wonsan conta com hotéis, restaurantes, parques aquáticos e que a área de Kalma recebeu um complexo turístico inaugurado em julho de 2025, aberto a turistas estrangeiros e locais, conforme reportado pela BBC.

A reportagem também cita publicações estatais e veículos russos que divulgaram imagens de pequenos grupos de turistas russos em Kalma, e um relatório da imprensa sul-coreana que, citando fonte anônima, disse que pacotes de quatro noites foram oferecidos a cerca de $100 — valor considerado alto para a maioria dos norte-coreanos, observa a BBC.

Fonte: BBC, análise de imagens de Satellite e entrevistas publicadas em 17 de outubro de 2026.