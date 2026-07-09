Incêndio atinge cooperativa de crédito em Cantagalo e mobiliza bombeiros

Um incêndio atingiu uma cooperativa de crédito em Cantagalo, na região Centro-Sul do Paraná, na noite desta quarta-feira (8). O fogo começou na área dos caixas eletrônicos da agência, assustando moradores e levando à rápida mobilização da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações confirmadas pela equipe da CGN, populares notaram fumaça saindo da área dos caixas eletrônicos da cooperativa. Imediatamente, a Defesa Civil de Cantagalo e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas.

As equipes de emergência chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar o fogo antes que ele se espalhasse para outras áreas da agência. Até o momento, não há registro de feridos, já que, segundo as primeiras informações, ninguém estava dentro da cooperativa no momento do incêndio.

Ainda não há informações oficiais sobre o que provocou o incêndio. A perícia deve ser realizada para identificar as causas e avaliar os danos. O atendimento ao público pode ser afetado nos próximos dias, dependendo da extensão dos estragos.