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Lula vence Flávio Bolsonaro de goleada no Ceará, mostra pesquisa – CartaCapital

Lula vence Flávio Bolsonaro de goleada no Ceará, mostra pesquisa – CartaCapital

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Lula vence Flávio Bolsonaro de goleada no Ceará, mostra pesquisa – CartaCapital
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O presidente Lula (PT), que busca a reeleição, tem larga vantagem na disputa com Flávio Bolsonaro (PL) entre os eleitores do Ceará, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira 20 pelo instituto Real Time Big Data.

Lula tem 44 pontos de vantagem para Flávio em primeiro turno. Em eventual segundo turno, a margem diminui, mas ainda está próxima dos 40 pontos.

O Ceará tem o terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste (atrás de Bahia e Pernambuco), e conta com 7 milhões de eleitores aptos a votar.

Confira os números:

Primeiro turno

  • Lula (PT) – 65%
  • Flávio Bolsonaro – 21%
  • Renan Santos (Missão) – 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD) – 2%
  • Romeu Zema (Novo) – 1%
  • Outros* – 1%
  • Nulo/branco – 3%
  • Não sabe/não respondeu – 4%

*Augusto Cury (Avante), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanche (PRTB) e Clariana Barão (DC) somados chegaram a 1% e estão listados como “outros”.

Segundo turno

  • Lula (PT) – 66%
  • Flávio Bolsonaro – 27%
  • Nulo/branco – 4%
  • Não sabe/não respondeu – 3%

Chama atenção, ainda, a rejeição de Flávio Bolsonaro no estado: nada menos que 57% dos eleitores cearenses dizem que não votariam nele de jeito nenhum. O percentual é muito maior que o dos que dizem que não votariam em Lula (28%).

Foram realizadas 1.600 entrevistas entre 15 e 19 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-08791/2026.

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Corinthia Mes

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