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Incêndio atinge imóvel no Água Verde e mobiliza bombeiros

Incêndio atinge imóvel no Água Verde e mobiliza bombeiros

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Incêndio atinge imóvel no Água Verde e mobiliza bombeiros
Foto: Gilson Abreu/AEN

Um incêndio atingiu uma edificação de madeira na noite desta segunda-feira (13), na Rua Petit Carneiro, no bairro Água Verde, em Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h59.

As chamas atingiram a estrutura e com risco de propagação para imóveis vizinhos, o que mobilizou diversas equipes para o local.

Foram deslocados dois caminhões de combate a incêndio, além de viaturas de apoio e supervisão operacional. Participaram do atendimento equipes da região Central e do bairro Portão.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre vítimas ou sobre as causas do incêndio.

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