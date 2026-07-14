Incêndio atinge imóvel no Água Verde e mobiliza bombeiros

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Um incêndio atingiu uma edificação de madeira na noite desta segunda-feira (13), na Rua Petit Carneiro, no bairro Água Verde, em Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h59.
As chamas atingiram a estrutura e com risco de propagação para imóveis vizinhos, o que mobilizou diversas equipes para o local.
Foram deslocados dois caminhões de combate a incêndio, além de viaturas de apoio e supervisão operacional. Participaram do atendimento equipes da região Central e do bairro Portão.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre vítimas ou sobre as causas do incêndio.
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