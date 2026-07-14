Resumo de “Coração Acelerado”: de 13 a 18 de julho

Em “Coração Acelerado”, as tramas serão marcadas pela consolidação do amor entre Agrado e João Raul e as reviravoltas na carreira artística do músico. Após finalmente se declararem e passarem dias românticos em uma ilha, o casal dá um novo passo no relacionamento e o cantor pede a mão da protagonista em casamento.

A decisão provoca fúria no empresário Ronei, levando o músico a tomar a ousada atitude de romper seu contrato. No entanto, o preço da liberdade artística custará caro, já que João Raul termina a semana chocado com o valor astronômico da multa rescisória exigida pelo empresário, que ainda tenta jogar Eduarda contra Agrado.

Depois de se unirem em meio a armações fracassadas na ilha, Gael se declara abertamente para Naiane em um programa de rádio; apesar do susto inicial com a forte exposição de sua vida privada, ela decide ouvir seu coração e assume seu amor pelo rapaz.

Enquanto isso, o clima de romance e pretendentes se espalha pelos demais núcleos: Talita começa a se aproximar e demonstrar sentimentos por Bará, Alaor tenta apressar o casamento com Zuzu, e o triângulo de tensões entre Laurinha, Malvino e Esteban ganha novos episódios de ciúmes e desabafos.

Leia os resumos de 13 a 18 de julho

Segunda-feira (13)

Talita pede que Tino registre o olhar apaixonado de João Raul para Agrado. Walmir conta sua história com João Raul para Irene, que se emociona. Zilá surpreende Ronei. Cinara ajuda Naiane a armar outra arapuca para Agrado e Eduarda, e Palhares desconfia. Gael é libertado do quarto em que estava preso no navio, e beija Naiane. Alaor planeja se casar com Zuzu. Agrado e João Raul pensam nas crianças que foram antes de entrar no palco. Talita e Tino tomam o chá adulterado por Naiane sem querer e perdem a voz.

Terça-feira (14)

João Raul se declara para Agrado, e os dois se beijam. João Raul e Agrado se amam. Talita fica bem impressionada com Bará. Laurinha desabafa com Esteban. Naiane e Gael ficam juntos. Talita percebe o brilho nos olhos de João Raul e acredita que o cantor e Naiane estejam quebrando seu voto de castidade. Agenor e Vilma se incomodam ao ver Alaorzinho com Janete. Agrado e João Raul namoram na ilha. Naiane e Gael chegam na mesma praia. Talita e Tino aceitam o convite de Bará para desembarcar.

Quarta-feira (15)

João Raul planeja seu casamento com Agrado, que afirma ao amado que a relação dos dois mudou. Gael e Naiane rememoram sua infância juntos. Bará passa mal durante a viagem com Talita. Irene questiona Walmir sobre a família de origem de João Raul. Talita descobre que João Raul e Agrado estão juntos, e Naiane pressiona Ronei. Todos comentam sobre a repercussão da postagem de Talita sobre João Raul e Agrado. Laurinha surpreende Malvino. Ronei informa a João Raul que ele precisará fazer uma coletiva de imprensa. João Raul desafia Ronei e anuncia a todos que deseja se casar com Agrado.

Quinta-feira (16)

João Raul revela a Talita que Agrado é a verdadeira Diana, e todos se surpreendem. Zuzu aceita o anel de Alaor, mas pede para que os dois sigam apenas namorando. Gael apoia Naiane. Agrado diz a João Raul que ele terá de enfrentar a fúria de Ronei. Eva e Vânia afirmam a Bará que Talita está gostando dele. Alaorzinho teme que Janete não aceite se casar com ele. Laurinha não aceita casar com Malvino. Gael se declara para Naiane em um programa de rádio. João Raul decide encerrar seu contrato com Ronei.

Sexta-feira (17)

Ronei lembra João Raul sobre a multa para rescindir seu contrato, e Walmir se desespera. Alaorzinho aprova a declaração pública de amor de Gael para Naiane. Eva repara na cordialidade de Zilá. Laurinha elogia Esteban. Naiane fica aflita com a exposição de sua vida feita por Gael. Alaorzinho aconselha Naiane a ouvir seu coração em relação a Gael. Bará tenta se aproximar de Talita. Ronei maldiz João Raul para Talita. João Raul afirma a Agrado que não cederá às provocações de Ronei. Eva e Vânia têm um encontro. Agenor e Vilma não compreendem a atitude de Laurinha. Naiane assume seu amor por Gael. Agrado e João Raul fazem uma viagem secreta.

Sábado (18)

João Raul e Agrado namoram. Ronei tenta intrigar Eduarda contra Agrado. Gael e Naiane ficam juntos, e Zilá se preocupa. Laurinha gosta das atitudes de Malvino. Tino sente ciúmes de Esteban com Laurinha. Naiane tenta gerar conteúdo para suas redes com Gael. Talita toma uma atitude com Bará. Leandro recebe uma ligação, e Eduarda desconfia. João Raul se espanta com o valor da multa que terá de pagar a Ronei. Leandro encontra Xavier.