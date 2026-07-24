Incêndio consome carro nas proximidades da Polícia Federal, na Avenida Paraná

Um Fiat Palio ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio nesta quinta-feira (23), na Avenida Paraná, nas proximidades da sede da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas com um Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) e, ao chegarem ao local, encontraram o veículo totalmente tomado pelas chamas.

Os militares iniciaram o combate ao fogo e conseguiram controlar rapidamente o incêndio, evitando que as chamas atingissem outros veículos ou oferecessem risco às pessoas que passavam pela região.

Apesar dos danos materiais de grande proporção, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas.

As informações e a imagem são do Portal Oops Notícia Foz Na Hora.