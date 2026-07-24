La polémica de Paredes en la final del Mundial apenas agita Argentina

El estallido de Leandro Paredes tras la final no ha acaparado los titulares en Argentina, y la mayoría de los aficionados de Boca Juniors respaldan a su capitán pese a algunas voces disidentes. Según L’Équipe, la cobertura ha sido moderada tras la derrota por 1-0 en la prórroga ante España.

El domingo circuló la versión de que Paredes había recibido una tarjeta roja después del partido, pero el martes fue desmentida. La atención se centró en cambio en su mensaje en redes sociales, donde el mediocampista, ya de regreso a los entrenamientos con Boca, expresó su orgullo por formar parte de lo que llamó la mejor selección argentina de la historia.

Entre los hinchas de Boca, muchos creen que su regreso en julio de 2025 transformó al equipo. El ferviente aficionado Gabriel Sánchez sostiene que la intensidad de Paredes eleva a sus compañeros y dice que se comenta que el mediocampista jugó tres partidos del Mundial con una costilla fisurada.

Cuando los ánimos se caldearon al final, se vio a Paredes agarrando del cuello a Eric Garcia y luego tirando a Gavi al suelo. Ese mismo aficionado lo interpretó como una intervención en defensa de un compañero, aludiendo a que Nahuel Molina estaba siendo encarado por jugadores de España después de haber intentado golpear a Rodri en el pecho.

Otros fueron durísimos. La aficionada Luz González dijo que las escenas fueron vergonzosas y las atribuyó a la frustración, comparándolo con el choque de Jude Bellingham con Valentín Barco tras enfrentarse a Inglaterra. El exinternacional argentino Mauro Cetto cree que Paredes es un rival difícil en parte por su actitud, y señala que al parecer hubo provocaciones españolas. Algunos argentinos denuncian un doble rasero en Europa, y el periodista Alejandro Wall escribió en X que no le gustó el altercado de Paredes, pero cuestionó la reacción en comparación con la bofetada de Bellingham a Barco.

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