Toque de recolher em Paris e outras cidades após onda de distúrbios na France

Autoridades francesas impõem toque de recolher em áreas centrais de Paris e outras cidades após saques e confrontos; mais de 2.500 prisões foram registradas.

Em 19 de outubro de 2026, autoridades francesas impuseram toques de recolher noturnos em partes centrais de Paris e anunciaram medidas semelhantes em várias outras cidades após um fim de semana com saques, incêndios e confrontos, informou a BBC.

Em Paris, a polícia determinou toque de recolher entre as 23:00 e as 06:00 locais na Place de la République e na área comercial de Les Halles, além de proibir reuniões não autorizadas em trechos do centro. Medidas parciais foram declaradas também em cidades como Marseille, Bordeaux, Nice, Lyon, Lille e outros municípios, segundo a BBC.

Medidas do governo e declarações

O ministro do Interior Laurent Nuñez admitiu que a polícia "perdeu o controle" em algumas cidades, segundo a BBC. Nuñez tentou renunciar no domingo, mas a demissão foi recusada pelo President Emmanuel Macron, informou o Élysée, que justificou a recusa pela "necessidade de comando contínuo das forças de segurança". O Palácio do Eliseu pediu transparência sobre o que Macron chamou de "falhas de inteligência e previsão".

Danos, impactos econômicos e plataformas on‑line

O President da Confederação das Câmaras de Comércio e Indústria (CCI), Alain Di Crescenzo, disse à RTL que mais de 2.000 lojas e empresas foram diretamente afetadas e estimou prejuízos na ordem de "centenas de milhões de euros", segundo a BBC. O President da CCI de Marseille, Jean‑Luc Chauvin, afirmou que muitos comerciantes estão em "profunda aflição" e temem pela sobrevivência de seus negócios.

Em Limoges, o prédio da prefeitura do século 19 foi incendiado por manifestantes e ficou completamente destruído, com o campanário e o telhado desabando, relata a BBC. Autoridades também informaram que bens saqueados foram encontrados listados em plataformas de venda; ministros relataram o fato e a Vinted declarou ter removido anúncios suspeitos desde o fim de semana.

O Departamento de Estado dos EUA emitiu alerta aconselhando cidadãos a evitar áreas afetadas e a exercer cautela perto de grandes concentrações; avisos similares foram divulgados por China e Alemanha, segundo a BBC.

Investigação e tensões políticas

O ministro do Interior informou que cerca de 200 investigadores estão analisando Images de CFTV para tentar identificar possíveis cabecilhas, conforme a BBC. Figuras e partidos políticos trocaram acusações: Lecornu afirmou que alguns grupos "querem criar o caos" até as eleições presidenciais, e o líder da La France Insoumise, Jean‑Luc Mélenchon, exigiu que o primeiro‑ministro comprove a acusação ou peça desculpas, segundo a BBC.

As informações desta reportagem são baseadas em material publicado pela BBC em 19 de outubro de 2026 e em agências citadas pela própria matéria.