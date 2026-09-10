Incêndio em duas escolas de Bukavu deixa ao menos 24 crianças mortas, dizem autoridades

Autoridades nomeadas pelos rebeldes informaram balanço provisório de 24 mortos; vários feridos e cerca de 300 casas destruídas

Ao menos 24 crianças morreram em uma correria quando tentavam fugir de um incêndio que atingiu duas escolas em Bukavu, no leste da Republic Democratic do Congo, informaram autoridades nomeadas pelos rebeldes.

O fogo consumiu também residências na comuna de Kadutu; há relatos de Adults mortos, dezenas de feridos e famílias deslocadas, segundo reportagens divulgadas pela BBC com base em material da agência Reuters.

Vítimas e atendimento

O balanço provisório divulgado na noite de quinta‑feira pelas autoridades locais é de 24 mortos, todos crianças, segundo a mesma apuração. Sobreviventes foram levados a hospitais próximos; imagens divulgadas mostram crianças deitadas em pisos hospitalares e há fotos nas redes sociais com jovens aparentemente sem movimento.

Danos e situação no local

Além das escolas atingidas, cerca de 300 casas foram destruídas no incêndio. A causa do fogo não foi informada. Um testemunho citado pela Reuters relatou que o incêndio foi controlado à tarde, mas ainda havia fumaça saindo de escombros e telhas de metal ondulado.

Resposta oficial

O governo em Kinshasa publicou uma nota na rede social X em que o Ministério da Educação Nacional e da Nova Cidadania manifestou profundo pesar, afirmou que o número de mortos é provisório, ofereceu condolências e disse ter ordenado avaliações das escolas afetadas para garantir a continuidade do ensino.

O incêndio ocorre em Bukavu, cidade controlada por forças vinculadas ao movimento M23 desde fevereiro do ano passado, conforme as reportagens citadas. A tragédia também foi comparada pela cobertura a um incêndio recente em Kinshasa, no fim de semana anterior, quando uma correria em um salão de festas resultou em mortes e motivou ordens do governo para reforçar normas de segurança em locais de reunião pública.