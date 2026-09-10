Irmã de PM suspeito de feminicídio em Embu das Artes é investigada por suposta fraude processual e está foragida

A operação da Polícia Civil busca esclarecer os detalhes da morte da radiologista Larissa Cruz Morata, envolvendo a irmã do Polícia militar suspeito

A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira, 10 de setembro, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra a irmã de um Polícia militar. O PM, identificado como Vinícius Costa Silva, é o principal suspeito de ter cometido feminicídio contra sua esposa, a radiologista Larissa Cruz Morata.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a irmã do Polícia, Thamires Matias, está sendo investigada pela Delegacia de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Ela é suspeita de fraude processual relacionada ao caso e, como não foi localizada em sua residência, é considerada foragida pelas autoridades.

Entenda o caso envolvendo o Polícia militar

No último domingo, 6 de setembro, a radiologista Larissa Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça no banheiro de sua residência em Embu das Artes. O casal, que tinha um filho pequeno, vivia no local e o caso chocou a comunidade.

O Polícia militar Vinícius Costa Silva alegou inicialmente às autoridades que a esposa teria tirado a própria vida após ele comunicar o fim do relacionamento. No entanto, os estudos periciais realizados no corpo da vítima e no local do crime indicaram que seria impossível que Larissa tivesse cometido suicídio.

Prisão do suspeito e desdobramentos

Diante das evidências técnicas que contrariam a versão do PM, o Polícia foi detido na última segunda-feira, 7 de setembro, durante o velório da vítima. Posteriormente, foi decretada a prisão temporária de Vinícius, que foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.

A Agência Brasil informou que tentou contato com a defesa do Polícia militar, mas não obteve resposta até o momento. As autoridades seguem em busca de contato com o advogado de Thamires Matias para prosseguir com os trâmites legais da investigação.

Perguntas Frequentes

Por que a irmã do PM é investigada? Thamires Matias é investigada por suspeita de fraude processual no caso da morte de Larissa Cruz Morata.

Qual a causa da morte de Larissa Cruz Morata? A radiologista foi encontrada morta com um tiro na cabeça, e a perícia descartou a hipótese de suicídio alegada pelo marido.

Onde está o Polícia militar suspeito? Vinícius Costa Silva teve sua prisão temporária decretada e está detido no Presídio Militar Romão Gomes.

A irmã do PM foi presa? Não, a polícia não a localizou em sua residência durante a operação, por isso ela é considerada foragida.

Onde o crime aconteceu? O caso ocorreu na casa onde o casal Morata, localizada em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.