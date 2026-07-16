INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA MOBILIZA DEFESA CIVIL DE UBIRATÃ

A Defesa Civil de Ubiratã foi acionada na tarde desta quarta-feira (15) para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Bahia, nas proximidades da Mecânica do Cido, em Ubiratã.

Ao chegar ao local, os agentes da Defesa Civil iniciaram imediatamente o combate às chamas, conseguindo controlar o incêndio e evitar que o fogo se propagasse para imóveis vizinhos. A ação rápida da equipe foi fundamental para minimizar os danos causados pelo incêndio.

Durante a ocorrência, a equipe contou com o apoio do caminhão-pipa da Coagru, que auxiliou no abastecimento de água utilizado no combate ao incêndio.

Após o controle das chamas, foi realizado o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança do local.

Até o momento, não foram divulgadas as causas do incêndio, a extensão dos danos materiais ou informações sobre pessoas feridas. O caso deverá ser apurado.

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