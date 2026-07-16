Motociclista fica ferido após colisão em racha na Avenida Parigot de Souza, em Toledo

Um motociclista de 29 anos ficou ferido na noite desta quarta-feira (15) após se envolver em um racha na Avenida Parigot de Souza, em Toledo. O acidente ocorreu por volta das 21h, no cruzamento com a Rua 3 de Outubro, nos fundos do Shopping Panambi. Segundo populares relataram à Polícia Militar (PM), o jovem participava de uma disputa de velocidade momentos antes de colidir com a traseira de um Volkswagen Gol, que estava parado no semáforo.

O Gol, com placas de Ouro Verde do Oeste e conduzido por uma mulher, aguardava a abertura do sinal quando foi atingido pela motocicleta Honda CG Fan 125. A condutora iniciava a travessia do cruzamento quando ocorreu o impacto. Com ferimentos moderados, o motociclista recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Toledo.

Testemunhas informaram à PM que outros dois amigos do motociclista também estariam participando do racha na Avenida Parigot de Souza. A Polícia Militar registrou a ocorrência e adotou os procedimentos necessários. Caso a suspeita seja confirmada, as investigações ficarão a cargo das autoridades competentes.

O acidente causou danos significativos tanto na traseira do Gol quanto na motocicleta envolvida.

Com informações de Toledo News.