Inmet emite alerta de tempestade para 204 municípios do Paraná; ventos de até 60 km/h

Alerta é válido até as 23h59 de segunda (14): previsão de chuva de até 50 mm/dia, possibilidade de granizo e risco baixo de cortes de energia e alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de tempestade para 204 municípios do Paraná nesta segunda-feira (14). O aviso é válido até as 23h59 do mesmo dia.

O órgão prevê chuva de até 50 milímetros por dia, queda de granizo e ventos que podem alcançar 60 km/h.

Regiões afetadas e previsão complementar

O alerta abrange cidades da Região Metropolitana de Curitiba, norte pioneiro, noroeste, centro oriental, centro ocidental e oeste do estado.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), áreas de chuvas fracas e isoladas se espalham pelo estado durante a segunda-feira. Entre o Norte e o Noroeste são esperadas chuvas moderadas, sem registro de raios, e no Oeste o sol aparece entre nuvens.

Segundo as informações divulgadas, as instabilidades devem se afastar gradualmente do Paraná a partir de terça-feira (15) com o avanço de uma frente fria.

Riscos e orientações

O Inmet informa que o risco para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é considerado baixo.

A população foi orientada a tomar cuidados e pode buscar informações junto aos órgãos de defesa civil. Telefones indicados pelas fontes consultadas:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

As informações desta reportagem foram produzidas com base em comunicados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Simepar, conforme veiculado pelo G1.