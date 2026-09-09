Inmet emite alerta vermelho para 265 cidades do Paraná por risco de tempestade

Alerta vale entre 00h01 e 23h59 de quinta (10) em seis regiões do estado; previsão inclui chuva intensa, ventos fortes e granizo, segundo o G1.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para 265 cidades do Paraná, válido entre 00h01 e 23h59 desta quinta-feira (10), segundo G1.

O aviso abrange municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste, Central, Sudoeste e Sul do estado. Entre as cidades citadas na matéria do G1 estão Maringá, Cianorte, Umuarama, Toledo e Cascavel.

Previsão do Inmet

segundo G1, o Inmet indica possibilidade de chuva superior a 60 mm em uma hora e maior que 100 mm ao longo do dia, além de ventos com intensidade superior a 100 km/h e queda de granizo.

Riscos apontados

Estragos em plantações;

Danificações em edificações;

Corte de energia elétrica;

Alagamentos.

Contexto meteorológico

O boletim relaciona esse aumento à presença de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul e ao avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil, segundo G1do pelo G1.

O G1 divulgou também a lista completa dos municípios do Paraná que estão sob alerta vermelho.