Produção de leite bate recorde no Brasil em 2025 com alta produtividade mesmo após redução no número de vacas ordenhadas

O Brasil atingiu um marco expressivo na pecuária nacional em 2025, registrando uma produção recorde de 36,7 bilhões de litros de leite. O volume representa uma expansão de 2,7% na comparação com o ano anterior, consolidando o terceiro ano consecutivo de crescimento no setor.

O dado surpreendente é que esse resultado positivo foi alcançado simultaneamente a uma queda de 2,7% no número de vacas ordenhadas, que totalizou 14,7 milhões de animais. O cenário reflete uma mudança estrutural na forma como o país produz leite, priorizando a eficiência em vez da quantidade de animais.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com base na Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE, esse aumento de produtividade é o principal motor por trás dos números históricos alcançados pelas fazendas brasileiras no último ano.

O salto na produtividade por animal

A relação entre o volume produzido e o rebanho disponível revela que a produtividade cresceu 5,6% entre 2024 e 2025.

Liderança regional e os maiores produtores

A região Sul segue na liderança nacional, sendo responsável por 34% do total produzido no país. O Sudeste aparece logo atrás, com 33,5% da produção. Quando analisamos a produtividade por animal, o Sul mantém a ponta, com uma média de 4,3 mil litros por vaca ao ano.

No ranking estadual, Minas Gerais se destaca como o maior produtor, com 10,1 bilhões de litros. O município de Castro, no Paraná, ocupa o posto de maior cidade produtora de leite do Brasil, com um volume anual de 532,8 milhões de litros.

Mudanças no perfil do produtor brasileiro

A saída de produtores menores, que possuem menos recursos para tecnologia e mão de obra qualificada, tem sido um movimento constante. Segundo o analista do IBGE, Octavio Costa de Oliveira, a pecuária leiteira atual exige Investimento que apenas os Grande produtores conseguem sustentar.

Apesar da redução na quantidade de vacas, o valor da produção nacional alcançou R$ 89,5 bilhões, um crescimento de 2,3% em relação a 2024. Vale destacar que 75,2% de todo o leite produzido no país é destinado diretamente para a indústria de laticínios.

Impactos no setor Pecuária nacional

Além do leite, o setor de proteína animal registrou recordes em outros segmentos. A produção de ovos atingiu 5,7 bilhões de dúzias, impulsionada pelo consumo como alternativa à carne. Por outro lado, o rebanho bovino total sofreu uma leve redução, refletindo o ciclo atual de abate de fêmeas.

O valor total da produção pecuária em 2025 chegou a R$ 141,2 bilhões, um avanço de 6,2%. O leite de vaca teve um papel central nesse resultado, representando 63,4% do valor total gerado pelas atividades Pecuária no Brasil durante o período analisado.

FAQ – Perguntas e Respostas

1. Por que a produção de leite aumentou se o número de vacas diminuiu?

O aumento ocorreu devido ao ganho de produtividade por animal, que cresceu 5,6%, impulsionado por melhoramento genético e melhor manejo nas fazendas.

2. Qual estado brasileiro produz mais leite?

Minas Gerais é o estado líder, tendo produzido 10,1 bilhões de litros em 2025.

3. Qual é a cidade que mais produz leite no Brasil?

O município de Castro, no Paraná, detém a maior produção, com 532,8 milhões de litros registrados em 2025.

4. Qual a produtividade média por vaca no Brasil atualmente?

Em 2025, o recorde de produtividade alcançou a marca de 2.498,7 litros por vaca ao ano.

5. Por que muitos produtores estão saindo da atividade leiteira?Segundo o IBGE, a pecuária exige Investimento crescentes em tecnologia e mão de obra, favorecendo produtores maiores e mais especializados em detrimento dos de pequeno porte.