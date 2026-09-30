Cachorro é morto a tiros por Polícia militar em frente a hospital de Colombo após denúncias de que animal era manso

Ação de Polícia militar contra cachorro em frente a hospital de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, provoca indignação e levanta questionamentos sobre conduta

Um episódio envolvendo a morte de um cachorro por um Polícia militar em frente a um hospital no Centro de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, tem gerado forte repercussão e revolta entre os moradores locais. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (29), conforme informação divulgada pela Banda B.

Segundo relatos recebidos, o animal, que circulava pela região há cerca de duas semanas, buscava abrigo contra a chuva no momento em que foi abordado pelo agente. A denúncia aponta que o cão era considerado dócil pelos comerciantes e frequentadores da área, que frequentemente ofereciam alimento e carinho ao animal.

A situação escalou após o cachorro ser visto na recepção da unidade hospitalar. De acordo com o denunciante, o animal teria latido para o Polícia antes de ser atingido por três disparos. Testemunhas afirmam que o cão não avançou contra o agente, o que torna a ação vista por muitos como uma crueldade desnecessária.

Histórico do animal e tentativas de auxílio

Informações coletadas apontam que o cachorro, antes de se abrigar no hospital, circulava por estabelecimentos próximos, como um aviário e uma clínica veterinária, onde era bem recebido. O animal teria tentado se proteger em uma sala de ambulâncias na segunda-feira (28), mas foi retirado do local por um motorista.

Ainda segundo a denúncia, houve tentativas prévias de contato com o setor de Meio Ambiente do município para que o animal fosse recolhido de forma segura. Um funcionário do hospital teria chegado a combinar com uma equipe do órgão a retirada do cão para esta quarta-feira (30), o que não chegou a ocorrer.

Posicionamento oficial da Polícia Militar

Em nota enviada após o ocorrido, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) afirmou que a equipe foi acionada para atender uma denúncia de animal agressivo que estaria atacando pessoas nos arredores do Hospital São Rafael Arcanjo. A corporação defendeu a utilização da arma de fogo para a neutralização do cão.

A PM destacou que, durante a ação, nenhuma pessoa ficou ferida e que os policiais envolvidos passam bem. A Secretaria do Meio Ambiente foi comunicada sobre o caso e realizou o recolhimento do animal após o episódio. Até o momento, a Prefeitura de Colombo e a direção do hospital não se manifestaram sobre o ocorrido.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde o caso aconteceu? O incidente ocorreu em frente a um hospital no Centro de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O que diz a Polícia Militar sobre o disparo? A PMPR informou, via nota, que o cão era agressivo e estaria atacando pessoas, justificando o uso de arma de fogo para neutralizá-lo.

Qual a versão das testemunhas? Denunciantes afirmam que o animal era dócil, não avançou contra o Polícia e foi morto apenas após latir.

Houve tentativa de resgate do animal? Sim, de acordo com as denúncias, funcionários tentaram contato com o Meio Ambiente para que o cão fosse retirado de forma segura.

Qual a situação atual do caso? A prefeitura e o hospital ainda não se posicionaram oficialmente, enquanto a PMPR sustenta que a ação foi necessária para segurança pública.