Inmet emite alerta vermelho para ciclone extratropical: veja as áreas de risco no Sul do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, indicando grande perigo devido à formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil, com efeitos previstos para a noite desta sexta-feira (11).

Segundo as informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a instabilidade deve se intensificar rapidamente.

Além da formação do ciclone extratropical, o Inmet prevê que o sistema se desloque em direção ao oceano ao longo do sábado (12). Durante esse período, o fenômeno atingirá sua intensidade máxima, afetando diversas áreas do território brasileiro com chuvas e ventos.

A instabilidade não se restringe apenas ao Sul, mas também alcança partes das regiões Centro-Oeste e Sudeste do país.

Risco de tornados e granizo no Sul

O cenário é de atenção especial para o noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nestas localidades, existe o risco de ocorrência de granizo, além da possibilidade de formação de tornados, conforme o aviso vermelho de grande perigo emitido pelo Inmet.

Para o sábado, a previsão indica que o tempo seguirá instável no norte, noroeste e nordeste paranaense, com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais áreas do Sul, o céu permanecerá com muitas nuvens e ocorrências de chuva isolada em regiões específicas do Rio Grande do Sul e Paraná.

Instabilidade no Sudeste e Centro-Oeste

No Sudeste, o tempo deve ser chuvoso, com o aumento da instabilidade previsto para a noite desta sexta-feira. No sábado, o Inmet mantém o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e em grande parte do Rio de Janeiro.

No Centro-Oeste, a instabilidade persiste. Em Mato Grosso do Sul, o cenário é de maior preocupação, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, inclusive na capital, Campo Grande. Por outro lado, o Distrito Federal e áreas do norte de Goiás devem ter um sábado ensolarado.

Previsão para o Norte e Nordeste

Na Região Norte, o Inmet aponta muitas nuvens com pancadas de chuva concentradas no Amazonas, além de chuvas isoladas em partes do Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. As temperaturas na região seguem elevadas, chegando a 37 °C em Manaus e Porto Velho.

Já no Nordeste, o sábado será marcado por muitas nuvens na faixa litorânea, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Nas demais áreas da região, a previsão é de céu com poucas nuvens e calor intenso, com a temperatura máxima podendo atingir os 39 °C em Teresina.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o ciclone

1.

2. Quais áreas estão sob aviso vermelho?

O aviso vermelho de grande perigo inclui o noroeste do Rio Grande do Sul, além do centro-sul e oeste do Paraná e de Santa Catarina.

3. Existe risco de tornado?

Sim, o Inmet informou que há possibilidade de ocorrência de tornados, sobretudo nas regiões delimitadas como de grande perigo no Sul do país.

4. Quando o ciclone deve perder força?

O sistema deve se deslocar rapidamente em direção ao oceano ao longo do sábado (12), quando atingirá sua intensidade máxima antes de se afastar do continente.

5. Como acompanhar as atualizações do tempo?

A recomendação é monitorar os canais oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para obter informações atualizadas e seguir as orientações da Defesa Civil local.