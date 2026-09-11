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Carga milionária de 1,6 tonelada de maconha é apreendida pela PRF após policiais sentirem cheiro forte em teto falso de caminhão

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Apreensão de 1,6 tonelada de maconha em teto falso de caminhão revela esquema de tráfico no Oeste do Paraná durante operação da PRF e PMPR

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de uma carga milionária de entorpecentes na noite desta quinta-feira (10). O caso ocorreu na rodovia PR-486, no município de Assis Chateaubriand.

Durante a abordagem de rotina, o motorista do veículo, de 26 anos, demonstrou nervosismo excessivo. Ao ser questionado pelos agentes sobre o itinerário, o condutor apresentou informações contraditórias, o que motivou uma vistoria detalhada no caminhão.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha ao se aproximarem do compartimento de carga, o que levou à descoberta de um fundo falso estrategicamente instalado no teto do baú do caminhão.

O momento da descoberta da carga

Ao realizarem a inspeção minuciosa, as equipes policiais localizaram diversos fardos de maconha escondidos no compartimento oculto. O peso total da droga apreendida chegou a 1,6 tonelada, evidenciando uma tentativa sofisticada de ocultação de carga ilícita.

Vídeos divulgados pela corporação mostram o momento exato em que os agentes rompem a estrutura do teto falso para acessar os tabletes do entorpecente. O material estava organizado de forma a dificultar a visualização durante fiscalizações rápidas nas rodovias.

Prisão em flagrante e desdobramentos

Após a localização da carga, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Assis Chateaubriand junto com o veículo e a droga, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime.

As autoridades agora dão continuidade às investigações para apurar a origem e o destino final da maconha apreendida. A polícia busca identificar outros possíveis envolvidos no esquema de transporte de entorpecentes interceptado nesta operação.

Perguntas frequentes

Onde a droga foi encontrada? A 1,6 tonelada de maconha estava escondida em um compartimento de teto falso instalado dentro do baú de um caminhão.

Quem foi o responsável pela apreensão? A operação foi realizada em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O motorista foi preso? Sim, o condutor de 26 anos foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Assis Chateaubriand.

Qual foi a motivação da vistoria? Os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e notaram que o motorista apresentava nervosismo e contradições durante a abordagem.

Qual o próximo passo da investigação? A Polícia Civil investigará a origem e o destino da carga, além de buscar outros envolvidos no transporte do entorpecente.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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