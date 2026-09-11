Carga milionária de 1,6 tonelada de maconha é apreendida pela PRF após policiais sentirem cheiro forte em teto falso de caminhão

Apreensão de 1,6 tonelada de maconha em teto falso de caminhão revela esquema de tráfico no Oeste do Paraná durante operação da PRF e PMPR

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de uma carga milionária de entorpecentes na noite desta quinta-feira (10). O caso ocorreu na rodovia PR-486, no município de Assis Chateaubriand.

Durante a abordagem de rotina, o motorista do veículo, de 26 anos, demonstrou nervosismo excessivo. Ao ser questionado pelos agentes sobre o itinerário, o condutor apresentou informações contraditórias, o que motivou uma vistoria detalhada no caminhão.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha ao se aproximarem do compartimento de carga, o que levou à descoberta de um fundo falso estrategicamente instalado no teto do baú do caminhão.

O momento da descoberta da carga

Ao realizarem a inspeção minuciosa, as equipes policiais localizaram diversos fardos de maconha escondidos no compartimento oculto. O peso total da droga apreendida chegou a 1,6 tonelada, evidenciando uma tentativa sofisticada de ocultação de carga ilícita.

Vídeos divulgados pela corporação mostram o momento exato em que os agentes rompem a estrutura do teto falso para acessar os tabletes do entorpecente. O material estava organizado de forma a dificultar a visualização durante fiscalizações rápidas nas rodovias.

Prisão em flagrante e desdobramentos

Após a localização da carga, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Assis Chateaubriand junto com o veículo e a droga, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime.

As autoridades agora dão continuidade às investigações para apurar a origem e o destino final da maconha apreendida. A polícia busca identificar outros possíveis envolvidos no esquema de transporte de entorpecentes interceptado nesta operação.

Perguntas frequentes

Onde a droga foi encontrada? A 1,6 tonelada de maconha estava escondida em um compartimento de teto falso instalado dentro do baú de um caminhão.

Quem foi o responsável pela apreensão? A operação foi realizada em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O motorista foi preso? Sim, o condutor de 26 anos foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Assis Chateaubriand.

Qual foi a motivação da vistoria? Os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e notaram que o motorista apresentava nervosismo e contradições durante a abordagem.

Qual o próximo passo da investigação? A Polícia Civil investigará a origem e o destino da carga, além de buscar outros envolvidos no transporte do entorpecente.