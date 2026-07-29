Corpo de menino autista de 5 anos é encontrado em biodigestor após dois dias de buscas intensas em área rural de Araucária

Tragédia em Araucária: buscas por menino autista de 5 anos terminam com localização de corpo em poça profunda de biodigestor na propriedade rural

Uma busca que mobilizou diversas forças de segurança na Região Metropolitana de Curitiba chegou ao fim de maneira dolorosa nesta terça-feira, dia 28. O pequeno João Gabriel Ferreira dos Santos, de apenas 5 anos, foi encontrado sem vida em uma propriedade rural de Araucária.

O menino, que era autista não verbal, estava desaparecido desde o último domingo, dia 26. A notícia do encontro do corpo trouxe um desfecho triste para os familiares e para as equipes que trabalhavam incansavelmente na região desde o início da semana.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o corpo foi localizado durante uma operação de esvaziamento de um biodigestor, conforme relatado inicialmente pelo portal G1.

A dinâmica do desaparecimento e as buscas

O desaparecimento ocorreu de forma rápida, logo após João Gabriel avisar à mãe que iria ao banheiro, localizado na área externa da casa onde a família reside. Como os pais trabalham na granja da propriedade, eles possuem autorização para morar no local.

Após cerca de uma hora sem notícias do menino, os pais iniciaram as buscas e acionaram as autoridades. A partir desse momento, uma força-tarefa foi montada, envolvendo a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e voluntários da região.

O terreno, composto por mata densa, tanques de água e fossas, dificultou o trabalho das equipes. Foram utilizados recursos tecnológicos avançados, incluindo helicópteros, drones com câmeras térmicas, scanners aquáticos e cães farejadores.

O local onde o menino foi encontrado

O corpo de João Gabriel estava em uma poça de aproximadamente dois metros de profundidade, formada sobre a lona de um biodigestor, situado a cerca de 70 metros da residência da família. O local é cercado por vegetação e possui acesso que pode ter sido utilizado pela criança.

O major Eduardo Hunzicker, do Corpo de Bombeiros, explicou que o biodigestor, um tanque fechado para decomposição de resíduos orgânicos, estava com a lona perfurada. Isso permitiu o acúmulo de água contaminada, o que impossibilitou qualquer tentativa de mergulho pelos socorristas.

A estrutura, que normalmente fica inflada pelos gases dos dejetos animais, apresentou o risco que culminou no acidente. O esgotamento da água foi a estratégia necessária para que os bombeiros pudessem localizar a criança em meio ao material acumulado.

Investigação sobre as circunstâncias da morte

A Polícia Científica realizou a perícia no local logo após o encontro do corpo. O material foi encaminhado para exames de necropsia, que deverão esclarecer a causa e a dinâmica exata do ocorrido naquela área rural.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná reforçou que a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos técnicos. Esse documento será fundamental para o aprofundamento das investigações sobre como o menino autista acessou o reservatório.

O caso serve como alerta para a necessidade de isolamento rigoroso de áreas que contenham reservatórios, fossas ou biodigestores, especialmente em locais onde circulam crianças, que podem não perceber os riscos ocultos em estruturas aparentemente estáveis.

Perguntas frequentes sobre o caso

Como o menino foi localizado? O corpo foi encontrado durante o esvaziamento de um biodigestor, realizado pelos bombeiros com apoio do proprietário da fazenda.

Qual era a idade da criança? João Gabriel Ferreira dos Santos tinha 5 anos de idade.

O que é um biodigestor? É um tanque fechado que decompõe resíduos orgânicos sem oxigênio, muito comum em propriedades rurais para tratar esgoto ou dejetos de animais.

Quanto tempo duraram as buscas? O menino ficou desaparecido por dois dias, tendo sumido no domingo e sido encontrado na terça-feira.

Qual o próximo passo da investigação? A Polícia Civil aguarda o laudo da perícia e da necropsia para determinar as circunstâncias detalhadas da morte e concluir o inquérito policial.