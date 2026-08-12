Internato estruturado transforma a formação médica no Centro Universitário Integrado de Campo Mourão

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A transição do ensino teórico para a prática clínica é um momento decisivo na formação dos futuros médicos. No Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, no Paraná, o internato estruturado tem revolucionado essa etapa, proporcionando aos alunos uma experiência supervisionada e planejada que garante maior qualidade e segurança no aprendizado.
O curso de Medicina do Integrado é reconhecido pela excelência, com nota máxima 5 no Conceito Institucional do Ministério da Educação (MEC) e destaque como o melhor centro universitário do estado, país da região sul. O internato estruturado divide o ciclo final da graduação em módulos de oito semanas, abrangendo as cinco principais áreas da medicina, além de contar com acompanhamento direto dos preceptores.
Ao contrário do modelo convencional, que depende da rotina imprevisível dos plantões e oferece pouca orientação direta, o internato estruturado do Integrado prioriza o desenvolvimento de competências específicas em ambientes hospitalares, unidades básicas de saúde, pronto atendimentos, centros de atenção psicossocial e ambulatórios especializados.
Segundo Carolina Ferrari, coordenadora do Internato de Medicina do Integrado, essa abordagem promove equidade na formação, prepara o acadêmico para atuação segura e fundamentada cientificamente, além de garantir vivência em cenários variados, desde baixa até alta complexidade.
Com parcerias consolidadas há mais de uma década, os estudantes têm acesso a instituições de longa permanência para idosos, hospitais em municípios vizinhos e oportunidades para estágios em centros de referência nacionais e internacionais. Essa rede proporciona uma formação diversificada e integrada com as necessidades da população.
Um exemplo do impacto dessa integração é o acompanhamento dos acadêmicos no Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana, onde, sob supervisão médica, revisam planos terapêuticos e ajustam prescrições, contribuindo para a melhora da qualidade de vida dos residentes e redução de complicações graves.
O internato estruturado diferencia-se do convencional em vários aspectos:
Para quem deseja conhecer a rotina médica e experimentar práticas supervisionadas, o Centro Universitário Integrado promove o Med Day no dia 12 de setembro, das 8h às 12h, no Eco Campus de Campo Mourão. A inscrição gratuita é feita pelo site do evento.
As inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina para o segundo semestre de 2026 já estão abertas, com informações disponíveis no site oficial do Grupo Integrado.
O internato estruturado oferece planejamento rigoroso, supervisão constante, metas pedagógicas definidas, integração de teoria e prática, e avaliação objetiva, enquanto o convencional é mais passivo e dependente da rotina hospitalar.
Os estudantes trabalham em hospitais, unidades básicas de saúde, pronto atendimento, centros psicossociais, ambulatórios de especialidades, instituições de longa permanência para idosos e hospitais de cidades vizinhas.
Ao proporcionar atendimento supervisionado e qualificado, os acadêmicos colaboram na melhora do cuidado à população, como demonstrado no Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana, contribuindo para ajustar tratamentos e reduzir complicações.