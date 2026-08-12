Viúva encontra carta de amor de marido morto na explosão da Enaex em Quatro Barras

Quase um ano depois de perder o marido na explosão da fábrica da Enaex em Quatro Barras, Lucinéia Zanona Cóllere encontrou uma carta de amor deixada por Roberto dos Santos Kuhnen, uma das vítimas fatais do acidente ocorrido em 12 de agosto de 2025, segundo informações apuradas pela reportagem.

A mensagem foi descoberta por acaso enquanto Lucinéia procurava um documento dentro da bolsa do marido. Na carta, Roberto agradecia pela companhia e expressava seu amor com palavras carinhosas: “Amo você, obrigado por ser tão maravilhosa e fazer parte da minha vida. Só tenho a agradecer a você e a Deus. Te amo muito, meu amorzão. Você é tudo em minha vida.”

Esse achado se tornou uma das lembranças mais preciosas que a viúva guarda do marido, com quem ficou por oito anos. Ela recorda Roberto como uma pessoa alegre, familiar e cheia de sonhos. No dia da tragédia, ele se despediu dela com um beijo e um gesto carinhoso, cobrindo-a do frio antes de sair para o trabalho — sem que ela soubesse que seria a última vez que o veria.

A explosão e suas consequências

O acidente aconteceu na manhã do dia 12 de agosto de 2025, no complexo industrial da Enaex, localizado em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. O galpão onde eram produzidos acessórios explosivos explodiu pouco após 12 funcionários realizarem uma oração antes do início do expediente. Três funcionários deixaram o local pouco antes da explosão; nove trabalhadores, incluindo Roberto, perderam a vida no acidente.

Além das vítimas, a explosão foi tão forte que foi ouvida em cidades vizinhas e causou danos em residências e estabelecimentos próximos. A área onde ocorreu o acidente permanece interditada, com sinais de destruição e vegetação tomando conta da cratera formada.

Investigação e ações judiciais

A Enaex contratou especialistas independentes para apurar as causas do acidente, mas até o momento a origem da explosão continua desconhecida. O laudo da Polícia Científica apontou a possibilidade de fatores múltiplos terem contribuído para a tragédia.

Na esfera criminal, o inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça Federal, onde é analisada a responsabilidade criminal. Paralelamente, a Justiça do Trabalho discute questões relacionadas aos direitos dos trabalhadores e às indenizações às famílias, a maioria das quais já recebeu valores correspondentes.

O Ministério Público ainda busca a reparação de danos ambientais, sociais e morais por meio de ação cível que pede R$ 50 milhões em indenizações coletivas. Uma audiência de conciliação está marcada para o final deste mês.

Medidas e acompanhamentos após o acidente

O Tribunal de Justiça do Paraná determinou o bloqueio de R$ 4 milhões das contas da Enaex para indenizar as famílias das vítimas, valor definido como proporcional à tragédia. O Ministério Público acompanha rigorosamente o funcionamento da empresa, monitorando licenças, alvarás e condições de trabalho para assegurar o cumprimento das normas de segurança.