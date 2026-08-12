Professor do Paraná é afastado após denúncia de assédio sexual contra aluna de 15 anos

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Um professor da rede estadual de ensino do Paraná foi afastado após ser denunciado por pedir fotos de uma aluna de 15 anos nua e chantageá-la, ameaçando reprovação escolar. A vítima estudava em um colégio estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do estado.
O caso está sob investigação da Polícia Civil por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), que trata a denúncia como assédio sexual. Ainda não foram divulgados o nome do professor, da escola nem a data exata dos fatos, pois o processo corre em segredo de justiça.
De acordo com prints divulgados pela polícia, o professor enviou mensagens à aluna pressionando para o envio das fotos. Ao ser negado, ele a chantageou dizendo que ela poderia ser reprovada, questionando a intenção da jovem em “decepcionar a família” com seu mau desempenho.
Mensagem exibida no inquérito mostra o docente dizendo: “Eu tô mandando! Você não tem escolha, ou você quer reprovar, hein?! Vai querer decepcionar toda a sua família? Não, né?! Então manda logo a foto que eu quero, e não demore”.
Após a denúncia, o professor foi afastado do cargo por meio de processo administrativo conduzido pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ponta Grossa da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). O NRE confirmou que o docente não faz mais parte da rede estadual.
A instituição declarou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, fornecendo informações quando solicitadas.
Na última sexta-feira (7), a residência do professor, localizada no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, foi alvo de mandado de busca e apreensão para coletar evidências que possam comprovar outros possíveis delitos.
Segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, responsável pelo Nucria, o investigado responde em liberdade por não ter sido encontrado em situação enquadrada como flagrante quando o caso foi registrado.
O caso ocorreu em Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais do Paraná.
A vítima tem 15 anos.
O professor foi afastado do cargo e não pertence mais ao quadro da rede estadual de ensino do Paraná.