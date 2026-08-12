Professor do Paraná é afastado após denúncia de assédio sexual contra aluna de 15 anos

Um professor da rede estadual de ensino do Paraná foi afastado após ser denunciado por pedir fotos de uma aluna de 15 anos nua e chantageá-la, ameaçando reprovação escolar. A vítima estudava em um colégio estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do estado.

O caso está sob investigação da Polícia Civil por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), que trata a denúncia como assédio sexual. Ainda não foram divulgados o nome do professor, da escola nem a data exata dos fatos, pois o processo corre em segredo de justiça.

Ameaças e chantagem

De acordo com prints divulgados pela polícia, o professor enviou mensagens à aluna pressionando para o envio das fotos. Ao ser negado, ele a chantageou dizendo que ela poderia ser reprovada, questionando a intenção da jovem em “decepcionar a família” com seu mau desempenho.

Mensagem exibida no inquérito mostra o docente dizendo: “Eu tô mandando! Você não tem escolha, ou você quer reprovar, hein?! Vai querer decepcionar toda a sua família? Não, né?! Então manda logo a foto que eu quero, e não demore”.

Afastamento e investigação

Após a denúncia, o professor foi afastado do cargo por meio de processo administrativo conduzido pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ponta Grossa da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). O NRE confirmou que o docente não faz mais parte da rede estadual.

A instituição declarou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, fornecendo informações quando solicitadas.

Medidas policiais

Na última sexta-feira (7), a residência do professor, localizada no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, foi alvo de mandado de busca e apreensão para coletar evidências que possam comprovar outros possíveis delitos.

Segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, responsável pelo Nucria, o investigado responde em liberdade por não ter sido encontrado em situação enquadrada como flagrante quando o caso foi registrado.

Perguntas frequentes

Em que cidade ocorreu o caso?

O caso ocorreu em Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais do Paraná.

Qual a idade da vítima?

A vítima tem 15 anos.

Qual o status do professor em relação à rede estadual?

O professor foi afastado do cargo e não pertence mais ao quadro da rede estadual de ensino do Paraná.