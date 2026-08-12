Professor do Paraná chantageia aluna para envio de fotos e é afastado da rede estadual

Um professor de um colégio estadual em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, foi afastado da rede pública de ensino após denúncias de que teria exigido fotos íntimas de uma aluna de 15 anos e, diante da recusa, ameaçado reprová-la na disciplina.

As mensagens trocadas entre o docente e a estudante foram divulgadas pela polícia e mostram que, após a menina pedir para que ele parasse, o professor enviou uma ameaça clara: “Eu tô mandando! Você não tem escolha, ou você quer reprovar, hein?! Vai querer decepcionar toda a sua família? Não, né?! Então manda logo a foto que eu quero, e não demore”.

Investigação e afastamento do professor

Segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, responsável pelo caso no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), as provas confirmam o pedido de fotografias de cunho sexual pelo professor, condicionado à aprovação da aluna na matéria.

O docente responde a um inquérito em liberdade, pois a denúncia foi realizada fora do prazo para prisão em flagrante. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do professor no Bairro Uvaranas para apurar a existência de outros possíveis crimes.

Posicionamento da Secretaria de Educação

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ponta Grossa da Secretaria de Estado da Educação do Paraná informou que o professor não faz mais parte do quadro da rede estadual e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, fornecendo informações solicitadas.

Por tramitar sob segredo de Justiça, informações adicionais devem ser obtidas junto à Polícia Civil responsável pelo caso.

Perguntas frequentes

O que motivou o afastamento do professor?

O afastamento se deu após a denúncia de que ele teria exigido fotos íntimas de uma aluna e a chantageado com a ameaça de reprovação caso ela não enviasse as imagens.

Como está o andamento da investigação?

O processo administrativo já afastou o professor, e a investigação criminal está em andamento sob segredo de Justiça no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes.

O nome do colégio e do professor foram divulgados?

Não, até o momento não foram divulgados nem o nome do profissional nem da instituição de ensino, devido à investigação em andamento e segredo de Justiça.