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Inverno tem forte geada prevista já nos primeiros dias no Paraná

Inverno tem forte geada prevista já nos primeiros dias no Paraná

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Inverno tem forte geada prevista já nos primeiros dias no Paraná
Curitiba inicia inverno com chuva e mínima de 4 ºC. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A primeira semana do inverno, que começou neste domingo (21), pode registrar a ocorrência de geadas no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de formação na terça-feira (23), principalmente no Centro-Sul e no Sudeste, próximos à divisa com Santa Catarina. As condições mais favoráveis a geadas moderadas estão na faixa entre Palmas e União da Vitória.

A mudança no tempo será provocada pela chegada de uma nova frente fria ao Paraná a partir desta segunda-feira (22). Com o avanço da massa de ar frio, as temperaturas devem cair durante a madrugada de terça-feira, criando um cenário propício para a formação de geadas. Em União da Vitória, por exemplo, os termômetros podem registrar mínimas próximas dos 2°C nas primeiras horas do dia.

Apesar da previsão, a formação do fenômeno dependerá das condições atmosféricas. Para que a geada se desenvolva, é necessário que o céu permaneça com pouca nebulosidade e sem ocorrência de chuva. Na segunda-feira, ainda há previsão de precipitações em diversas regiões do estado. Já na terça, o tempo tende a ficar mais estável.

Na Região Leste, incluindo Curitiba e a Região Metropolitana, não há previsão de geadas nesta primeira semana da estação. A capital deve enfrentar dias típicos de inverno, com temperaturas baixas e pouca variação ao longo do dia. As máximas não devem ultrapassar os 18°C, enquanto as mínimas podem ficar próximas dos 4°C.

Embora o início da estação seja marcado pela chegada de massas de ar frio, a tendência para o inverno de 2026 é de temperaturas ligeiramente acima da média histórica em boa parte do Paraná. A previsão também indica volumes de chuva superiores aos normalmente registrados para o período.

A influência do fenômeno El Niño deve ser um dos principais fatores responsáveis pelo comportamento deste inverno. A expectativa é que a amplitude térmica diminua ao longo de julho, o frio perca intensidade gradativamente em agosto e as temperaturas fiquem ainda mais elevadas em setembro, na reta final da estação. 

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Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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