Thiago Silva e Martín Palermo: o reencontro histórico 18 anos após o duelo entre Fluminense e Boca Juniors

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As quartas de final da Libertadores de 2026 trouxeram um cenário de nostalgia para o futebol sul-americano. O Fluminense, liderado pelo zagueiro Thiago Silva, enfrentou o Platense, equipe argentina comandada pelo lendário atacante Martín Palermo, conforme informação divulgada pelo ge.
O confronto, que terminou em 2 a 0 para o time carioca no jogo de ida, reavivou a rivalidade de 2008, quando os dois jogadores se cruzaram em um Momentos memorável da história do torneio continental. Naquela época, o Boca Juniors era uma potência dominante.
Abaixo, detalhamos como esse reencontro aconteceu e o que os protagonistas disseram sobre a trajetória que os levou de rivais em campo a Adversário em funções distintas no futebol profissional, ainda segundo dados do ge.
Há 18 anos, Thiago Silva e Martín Palermo se enfrentaram em uma semifinal histórica. Na ocasião, o Fluminense venceu o Boca Juniors por 3 a 1 no Maracanã, garantindo a classificação. Mesmo sendo derrotado, o centroavante argentino deixou sua marca no placar.
Thiago Silva relembrou o Momentos do encontro recente com o ex-atacante. Segundo o jogador, ele fez questão de cumprimentar Palermo após a partida. O zagueiro destacou que, para os brasileiros, o argentino foi uma verdadeira pedra no sapato durante anos.
Enquanto Palermo encerrou sua carreira como jogador há 15 anos e agora busca sucesso como técnico, Thiago Silva segue em atividade de alto nível aos 42 anos. O Platense, clube atual do treinador, faz história ao disputar a competição pela primeira vez.
Palermo comentou sobre a mudança de função e a experiência de retornar ao Maracanã. O treinador admitiu que guarda na memória o gol que marcou em 2008 e reconhece o peso histórico que o estádio carioca possui no cenário do futebol continental.
O zagueiro tricolor projetou que este não será o último encontro entre ambos. Thiago Silva afirmou que, no futuro, pretende seguir o caminho de Palermo e atuar na beira do campo, destacando a admiração que sente pela transição do ex-atacante para a nova carreira.
Por ora, o foco de ambos permanece nos jogos decisivos da Libertadores. O capitão do Fluminense reforçou seu desejo de vencer novamente, mantendo o respeito profissional que construíram ao longo das quase duas décadas de convivência no esporte.
Qual foi a importância do confronto de 2008 entre Fluminense e Boca?
Foi uma semifinal de Libertadores onde o Fluminense venceu por 3 a 1, eliminando o Boca Juniors e avançando na competição, um feito raro para times brasileiros contra os argentinos na época.
Qual é a atual função de Martín Palermo?
Martín Palermo atua como treinador de futebol e atualmente comanda o Platense, equipe que disputa as quartas de final da Libertadores de 2026.
Por que Thiago Silva considera Palermo uma pedra no sapato?
Pelo histórico de dificuldades que o Boca Juniors impunha aos clubes brasileiros entre 2000 e 2007, sendo Palermo um dos principais atacantes e símbolos daquela equipe.
Qual a idade de Thiago Silva no confronto de 2026?
O zagueiro Thiago Silva segue em atividade e atuando em alto nível aos 42 anos de idade.
Como foi o reencontro entre os dois?
O reencontro ocorreu de forma amistosa, com Thiago Silva relatando um abraço e uma conversa sobre a longevidade no futebol após o apito final da partida de ida das quartas de final.