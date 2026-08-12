Irã afirma que Estreito de Ormuz segue bloqueado e condiciona abertura aos EUA

A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA), vinculada ao Irã, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o Estreito de Ormuz permanece bloqueado e não será reaberto até que as condições impostas por Teerã sejam aceitas. A declaração foi publicada na rede social X, em resposta às afirmações de autoridades americanas que indicam que a via está aberta.

Segundo a PGSA, as alegações dos Estados Unidos sobre o controle e abertura do Estreito de Ormuz não correspondem à realidade e não influenciarão a situação atual. O órgão reforçou que o Irã mantém restrições à passagem de grandes embarcações na região por motivos de segurança.

Confronto de versões entre Irã e EUA

Em contrapartida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que os americanos possuem “total controle” sobre o Estreito de Ormuz. Ele afirmou que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) teria sido debilitada a ponto de não conseguir reagir ao bloqueio naval imposto por Washington a portos iranianos.

Além disso, o Irã informou ter frustrado uma suposta tentativa dos Estados Unidos de executar um ataque terrestre no país. Ebrahim Azizi, secretário da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, declarou que as forças americanas planejavam invadir o território iraniano pelo oeste, incluindo as ilhas de Kharg e Qeshm.

Negociações e trégua negadas por Teerã

Mediadores paquistaneses sugeriram que poderiam estar em andamento negociações para resolver a crise, mas representantes iranianos negaram essa possibilidade. Uma fonte ouvida pela Reuters afirmou que não há diálogo com Washington sobre extensão de cessar-fogo, ressaltando que não existe nenhuma trégua em vigor atualmente.