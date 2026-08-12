Colisão entre Peugeot e bicicleta deixa adolescente ferido em Cascavel

Uma colisão entre um Peugeot 3008 e uma bicicleta deixou um adolescente de 14 anos ferido na tarde da última quarta-feira (12), em Cascavel. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Tchucarramães e Nhambiquaras, no Bairro Santa Cruz.

O momento do impacto foi registrado por uma câmera de segurança. Segundo informações, o jovem sofreu escoriações e recebeu atendimento do Siate no local antes de ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Atendimento de emergência e estado do adolescente

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado após o acidente e encontrou o adolescente com ferimentos superficiais. Ele recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi levado para atendimento médico especializado para avaliação.

Impacto no trânsito local

O acidente provocou lentidão no trânsito da região, agravada pelo horário de pico, quando o fluxo de veículos aumenta devido ao retorno dos trabalhadores para casa. A colisão exigiu cuidados extras por parte dos motoristas para garantir a segurança no local.