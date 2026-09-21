Irmã do ex-primeiro‑ministro Imran Khan é presa em Lahore antes de protestos

PTI chama detenção de ‘ilegal’; ordem do vice-comissário de Lahore alega que ela mobilizava apoiadores e determina detenção por 30 dias

Aleema Khanum, irmã do ex-primeiro‑ministro Imran Khan, foi detida na tarde de domingo na cidade de Lahore, segundo informou o partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) à BBC. O partido classificou a prisão como uma “detenção ilegal”.

Um oficial de polícia confirmou a detenção à BBC. A ordem de prisão assinada pelo vice-comissário de Lahore alega que Khanum estava mobilizando apoiadores do ex-primeiro‑ministro por meio de redes sociais e reuniões públicas e prevê que ela fique detida por 30 dias; o documento indica também que ela será levada à prisão de Kot Lakhpat, em Lahore.

Reações da família e do PTI

Antes da confirmação oficial, a família disse que não tinha contato nem informações sobre o paradeiro de Aleema Khanum. O filho dela, Shahrez Khan, escreveu no X que “exigimos que o governo divulgue imediatamente seu paradeiro e garanta seu retorno em segurança”.

Acusações na ordem e medidas preventivas para os protestos

A ordem de detenção alegou que as ações de Khanum visavam “criar situações de ordem pública” e que ela teria estado “levantando/chanting slogans” contra o governo, conforme detalhado no documento citado pela BBC.

Contexto sobre Imran Khan

A reportagem da BBC relembra que Imran Khan está detido desde 2023, quando recebeu uma pena de três anos por não declarar dinheiro proveniente da venda de presentes recebidos durante o exercício do cargo. Segundo a BBC, ele responde a mais de 100 processos com acusações que vão de vazamento de segredos de Estado à venda de presentes estatais, todas qualificadas por ele como motivadas politicamente.

Ainda segundo a BBC, no ano anterior Khan foi condenado a 14 anos em um caso de corrupção relacionado a terras, a maior pena imposta até então, e teve sua saúde afetada enquanto estava na prisão, o que resultou em uma ida ao hospital no mês passado para exames.