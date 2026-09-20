Coligação de Lula aciona TSE contra Flávio por uso de ‘collabs’ em redes

Petição aponta 1.826 publicações em coautoria entre 492 perfis e pede preservação de dados pela Meta e pela Shoppe

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo CGN da Agência Estado publicada na CGN. A petição pede investigação judicial eleitoral sobre o suposto uso de collabs nas redes sociais para burlar regras de recomendação de propaganda eleitoral e monetizar conteúdos.

Segundo o documento anexado à ação, a equipe de monitoramento da coligação mapeou 1.826 publicações no Instagram em coautoria entre 492 perfis, com concentração da maior parte das postagens em um período de dez dias e repetição do mesmo conjunto de coautores.

O que a petição afirma

De acordo com a petição, parte das páginas citadas direcionava usuários a links de venda de produtos relacionados à campanha. Como exemplo, o documento menciona um boné com o número 22 e afirma que doze perfis, que somariam mais de 10 milhões de seguidores, apontavam para a mesma loja na Shoppe.

Pedidos ao TSE

A coligação requer liminar para que os registros sejam preservados pela Meta e pela Shoppe e para que os responsáveis pelos perfis sejam identificados. A petição também solicita a suspensão dos links de vendas, a cassação do registro da chapa e a inelegibilidade dos investigados por oito anos.

Partes citadas

Além do senador Flávio Bolsonaro, a petição cita o deputado federal Alfredo Gaspar (PL), apontado no documento como vice na chapa. A ação foi apresentada pela coligação de Lula e tramita no TSE segundo CGN da Agência Estado publicada na CGN.