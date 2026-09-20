Idoso de 82 anos morre após briga por espreguiçadeira em praia perto de Atenas

Testemunhas disseram à BBC que a disputa em Vouliagmeni escalou para violência; um homem de 76 anos foi preso e o idoso morreu no hospital

Testemunhas relataram à imprensa grega, citadas pela BBC, que a discussão sobre o uso das espreguiçadeiras escalou para violência e acabou envolvendo outras pessoas; o cenário teria sido tão caótico que os gritos foram ouvidos do outro lado da praia.

Detalhes do episódio

O homem de 76 anos foi detido, de acordo com a BBC.

Uma mulher de 21 anos que estava com ele chegou a ser detida e depois foi liberada; testemunhas citadas pelo diário Ta Nea disseram que ela tinha o rosto ensanguentado e inchado.

Durante a briga, a vítima de 82 anos caiu; conforme relatos reunidos pela BBC, foi feito atendimento com massagem cardíaca (RCP) e foi usado um desfibrilador antes da chegada da ambulância.

O idoso foi levado ao hospital, onde posteriormente morreu.

Segundo uma testemunha citada pela BBC, a disputa teria começado porque o homem aparentemente havia reservado a espreguiçadeira e estaria aguardando outras pessoas.

Investigação

As autoridades estão investigando o que provocou a altercação e o que causou a morte do homem, informou a BBC.