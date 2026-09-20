Idoso de 82 anos morre após briga por espreguiçadeira em praia perto de Atenas
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Testemunhas disseram à BBC que a disputa em Vouliagmeni escalou para violência; um homem de 76 anos foi preso e o idoso morreu no hospital
Testemunhas relataram à imprensa grega, citadas pela BBC, que a discussão sobre o uso das espreguiçadeiras escalou para violência e acabou envolvendo outras pessoas; o cenário teria sido tão caótico que os gritos foram ouvidos do outro lado da praia.
Detalhes do episódio
O homem de 76 anos foi detido, de acordo com a BBC.
Uma mulher de 21 anos que estava com ele chegou a ser detida e depois foi liberada; testemunhas citadas pelo diário Ta Nea disseram que ela tinha o rosto ensanguentado e inchado.
Durante a briga, a vítima de 82 anos caiu; conforme relatos reunidos pela BBC, foi feito atendimento com massagem cardíaca (RCP) e foi usado um desfibrilador antes da chegada da ambulância.
O idoso foi levado ao hospital, onde posteriormente morreu.
Segundo uma testemunha citada pela BBC, a disputa teria começado porque o homem aparentemente havia reservado a espreguiçadeira e estaria aguardando outras pessoas.
Investigação
As autoridades estão investigando o que provocou a altercação e o que causou a morte do homem, informou a BBC.