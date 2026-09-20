Acidente com ônibus em Cruzeiro (SP) deixa pelo menos cinco mortos

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Pelo menos cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus na manhã de 20 de setembro de 2026 em Cruzeiro, no interior de São Paulo. Segundo a Agência Brasil, a ocorrência foi registrada por volta das 5h15.
Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que o ônibus, que transportava 48 pessoas, caiu em uma ribanceira na rodovia que liga Cruzeiro a Passa Quatro (MG). A prefeitura de Cruzeiro informou, em nota publicada nas redes sociais, que equipes locais atuaram no resgate.
O acidente ocorreu na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), trecho que liga Cruzeiro a Passa Quatro (MG). A queda do veículo para uma ribanceira foi relatada nas informações iniciais citadas pela Agência Brasil; até o momento, não há detalhes oficiais sobre as causas do acidente.
A prefeitura de Cruzeiro informou que Guarda da Guarda Civil Municipal (GCM), equipes do SAMU, Defesa Civil e profissionais da rede municipal de saúde participaram da operação de resgate e atendimento. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Santa Casa, segundo a administração municipal.
As informações disponíveis são preliminares e foram compiladas a partir do relato da Agência Brasil e do comunicado da prefeitura de Cruzeiro.