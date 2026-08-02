Kaio César: STJD absolve atacante do Corinthians por confusão

— Imagens mostram de forma clara e inequívoca que o atleta Kaio César não desfere qualquer golpe contra o oponente. O atleta do Corinthians tão somente se desvencilha da aproximação física do adversário, este que sim que tenta provocá-lo, promovendo um gesto tão somente de afastamento, sem contundência ou emprego de força desproporcional. O atleta do Bahia que simula ter sido atingido no rosto, induzindo o ambiente de reclamação no campo.