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Kaio César: STJD absolve atacante do Corinthians por confusão

Kaio César: STJD absolve atacante do Corinthians por confusão

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Kaio César: STJD absolve atacante do Corinthians por confusão
1 de 1 Momento em que Alejo Véliz alega ter sido atingido por braço de Kaio César em Bahia x Corinthians — Foto: Reprodução

— Imagens mostram de forma clara e inequívoca que o atleta Kaio César não desfere qualquer golpe contra o oponente. O atleta do Corinthians tão somente se desvencilha da aproximação física do adversário, este que sim que tenta provocá-lo, promovendo um gesto tão somente de afastamento, sem contundência ou emprego de força desproporcional. O atleta do Bahia que simula ter sido atingido no rosto, induzindo o ambiente de reclamação no campo.

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