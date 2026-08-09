Jacy cai em túnel ao pular placa para comemorar gol do Coritiba, mas VAR anula lance; assista

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Jacy protagonizou uma cena curiosa no Couto Pereira durante o duelo entre Coritiba e Chapecoense, na noite deste sábado. O zagueiro chegou a balançar as redes de cabeça e, na comemoração, pulou a placa de publicidade para festejar com a torcida. O problema é que, do outro lado, estava o túnel de acesso ao vestiário visitante.
O capitão do Coritiba caiu no local, mas reapareceu rapidamente e ainda continuou a comemoração. Na sequência, recebeu atendimento da equipe médica.
Para completar, toda a comemoração acabou sendo em vão. Após revisão do VAR, o sistema semiautomático identificou impedimento no lance, e o gol de Jacy foi anulado.
O Coritiba, no entanto, já estava em vantagem. Tiago Cóser havia marcado também de cabeça e aberto o placar contra a Chapecoense.
Jacy conseguiu permanecer em campo até o fim do primeiro tempo e retornou para a etapa final. Logo aos dois minutos, porém, precisou ser substituído. Rodrigo Moledo entrou em seu lugar.
O túnel do Couto Pereira possui uma cobertura que permanece fechada durante a partida e é aberta nos momentos de entrada e saída das equipes. Como o lance aconteceu perto do intervalo, o acesso já estava aberto.
CENA PARECIDA ACONTECEU NO MESMO ESTÁDIO
O episódio deste sábado não foi o primeiro do tipo no Couto Pereira. Em 2014, Joel também caiu no túnel durante a comemoração de um gol na vitória do Coritiba por 3 a 1 sobre o São Paulo.
Naquela partida, o atacante marcou duas vezes. Depois de balançar as redes em seu segundo gol, correu em direção à arquibancada, passou pela placa de publicidade e caiu no acesso aos vestiários.
Joel foi ajudado por um segurança após a queda. Doze anos depois, o mesmo profissional estava no Couto Pereira e presenciou de perto a cena protagonizada por Jacy.
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