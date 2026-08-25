João Fonseca não se recupera e está fora do US Open

João Fonseca está fora do US Open. O tenista de 20 anos, número 26 do mundo, não se recuperou a tempo de incômodo no abdômen e desistiu do último Grand Slam da temporada. Ele jogou, semana passada, pelo ATP 1000 de Cincinnati, vencendo o holandês Botic van de Zandschulp na estreia. Um dia depois, sentiu o problema no abdômen num treino, na véspera do jogo contra o australiano Christopher O’Connell, pela terceira rodada. O carioca, então, anunciou a desistência de Cincinnati e voltou para tratamento no Brasil. A saída do US Open marca a quebra de uma sequência de sete Grand Slams, ano passado e nesta temporada, desde que João se profissionalizou.