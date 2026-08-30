João Gabriel Fracarolli identificado após acidente fatal na BR-376 em Nova Esperança

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João Gabriel Fracarolli, de 16 anos, foi identificado como o passageiro que morreu após um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na BR-376, em Nova Esperança, no norte do Paraná. O acidente ocorreu na madrugada de sábado (29) e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete saiu da pista e capotou.
O motorista do veículo, outro adolescente de 16 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. João Gabriel não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.
De acordo com a PRF, ambos os jovens são moradores de Alto Paraná. Após a caminhonete capotar, ela parou sobre a pista de rolamento. Logo em seguida, um caminhão transitava pelo mesmo sentido e não conseguiu desviar, colidindo contra a caminhonete ainda com os dois ocupantes no interior.
O impacto fez com que a caminhonete girasse 180 graus e parasse na pista. A PRF informou que não foram encontrados indícios ou vestígios de consumo de bebida alcoólica pelos envolvidos.
Um carro que trafegava na rodovia tentou sinalizar o acidente, parando no local, mas acabou sendo atingido de raspão pelo caminhão. Nenhuma pessoa do automóvel se feriu. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, e seu nome não foi divulgado.
Equipes da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.
O corpo de João Gabriel será sepultado no domingo (30), às 16h, no Cemitério Municipal de Nova Esperança.
João Gabriel Fracarolli, de 16 anos, passageiro da caminhonete, morreu no local do acidente.
O motorista, também de 16 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Universitário de Maringá.
Sim, um carro que tentou sinalizar o acidente foi atingido de raspão pelo caminhão, mas ninguém se feriu.