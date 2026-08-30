João Gabriel Fracarolli identificado após acidente fatal na BR-376 em Nova Esperança

João Gabriel Fracarolli, de 16 anos, foi identificado como o passageiro que morreu após um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na BR-376, em Nova Esperança, no norte do Paraná. O acidente ocorreu na madrugada de sábado (29) e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete saiu da pista e capotou.

O motorista do veículo, outro adolescente de 16 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. João Gabriel não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Dinâmica do acidente

De acordo com a PRF, ambos os jovens são moradores de Alto Paraná. Após a caminhonete capotar, ela parou sobre a pista de rolamento. Logo em seguida, um caminhão transitava pelo mesmo sentido e não conseguiu desviar, colidindo contra a caminhonete ainda com os dois ocupantes no interior.

O impacto fez com que a caminhonete girasse 180 graus e parasse na pista. A PRF informou que não foram encontrados indícios ou vestígios de consumo de bebida alcoólica pelos envolvidos.

Outros veículos e perícia

Um carro que trafegava na rodovia tentou sinalizar o acidente, parando no local, mas acabou sendo atingido de raspão pelo caminhão. Nenhuma pessoa do automóvel se feriu. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, e seu nome não foi divulgado.

Equipes da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Sepultamento

O corpo de João Gabriel será sepultado no domingo (30), às 16h, no Cemitério Municipal de Nova Esperança.

Perguntas frequentes

Quem era o adolescente que morreu no acidente?

João Gabriel Fracarolli, de 16 anos, passageiro da caminhonete, morreu no local do acidente.

Qual era o estado do motorista da caminhonete?

O motorista, também de 16 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Universitário de Maringá.

Houve outros veículos envolvidos no acidente?

Sim, um carro que tentou sinalizar o acidente foi atingido de raspão pelo caminhão, mas ninguém se feriu.