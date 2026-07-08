João Pedro Sgarbi, ex-Band, assina com a Globo – 07/07/2026 – Outro Canal

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Aracaju
Ex-comentarista do Jogo Aberto, programa apresentado por Renata Fan na Band, João Pedro Sgarbi, 24, assinou contrato com a Globo nesta terça (7). Ele será comentarista da GE TV, projeto de entretenimento esportivo da empresa.
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