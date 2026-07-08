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João Pedro Sgarbi, ex-Band, assina com a Globo - 07/07/2026 - Outro Canal

João Pedro Sgarbi, ex-Band, assina com a Globo – 07/07/2026 – Outro Canal

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João Pedro Sgarbi, ex-Band, assina com a Globo - 07/07/2026 - Outro Canal
João Pedro Sgarbi é o novo comentarista da GE TV, da Globo - Divulgação\Globo

Aracaju

Ex-comentarista do Jogo Aberto, programa apresentado por Renata Fan na Band, João Pedro Sgarbi, 24, assinou contrato com a Globo nesta terça (7). Ele será comentarista da GE TV, projeto de entretenimento esportivo da empresa.

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Cobre diariamente os bastidores das novelas, do telejornalismo e da mídia esportiva. Tem como titular o jornalista Gabriel Vaquer

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