João Pedro Sgarbi, ex-Band, assina com a Globo – 07/07/2026 – Outro Canal

Aracaju

Ex-comentarista do Jogo Aberto, programa apresentado por Renata Fan na Band, João Pedro Sgarbi, 24, assinou contrato com a Globo nesta terça (7). Ele será comentarista da GE TV, projeto de entretenimento esportivo da empresa.

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