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✨ UM NOVO SORRISO É MUITO MAIS DO QUE ESTÉTICA. É QUALIDADE DE VIDA!
Cada sorriso transformado carrega histórias de superação, confiança e felicidade. As próteses devolvem não apenas a função para mastigar e falar com segurança, mas também a autoestima e a liberdade de sorrir sem preocupações.
Na DinizDent, há 20 anos, cada tratamento é realizado com dedicação, tecnologia e o compromisso de proporcionar resultados que fazem a diferença no dia a dia dos pacientes. Afinal, recuperar o sorriso é recuperar momentos, sonhos e qualidade de vida. ✨🦷
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688
📲 Instagram: @dinizdent
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