João Pessoa ganha nova marca especializada em implantes dentários com lançamento em Manaíra

Evento reúne convidados nesta terça-feira (25), a partir das 18h, para coquetel, visita guiada às instalações e apresentação da equipe responsável pela clínica, que aposta em cirurgia guiada por computador e tecnologia 3D.

João Pessoa (PB) — A capital paraibana recebe, nesta terça-feira (25), a partir das 18h, o lançamento oficial da marca Implante Odonto João Pessoa – Centro de Reabilitação Oral. O evento de apresentação ao mercado acontece na sede da clínica, no Empresarial Manaíra Prime, na Avenida Edson Ramalho, bairro de Manaíra, e reúne pacientes, parceiros e convidados para uma noite de coquetel, visita guiada às instalações e apresentação da equipe de especialistas responsável pelos atendimentos.

Apesar de estrear como marca na capital paraibana, a clínica reúne profissionais com mais de 16 anos de atuação na odontologia, sob responsabilidade técnica da cirurgiã-dentista Dra. Cinthya Correia (CRO-PB 11391), especialista em implantodontia, cirurgia oral e harmonização orofacial. Completam o corpo clínico a Dra. Camila Farias (CRO-PB 6124), especialista em enxertos ósseos e sedação consciente, e o Dr. Rodrigo Cavalcanti (CRO-PB 4980), especialista em reabilitação oral digital e próteses sobre implante.

Close up of dentist examining female patient teeth

A proposta da nova marca é reunir, em um único endereço, tratamentos como implante unitário, carga imediata — com dentes fixos provisórios em até 72 horas —, protocolo All-on-4 para arcadas completas e próteses sobre implante em zircônia, produzidas em laboratório digital próprio com tecnologia CAD/CAM. Entre os diferenciais apresentados durante o evento estão o planejamento cirúrgico por tomografia 3D, a cirurgia guiada por computador — que reduz cortes e acelera a recuperação — e a opção de sedação consciente com óxido nitroso para pacientes com receio de procedimentos odontológicos.

Segundo a clínica, a equipe já soma mais de 5.200 implantes realizados e mantém nota 5,0 no Google, com mais de 500 avaliações de pacientes. A estrutura em Manaíra conta com consultórios climatizados, ambiente com filtragem de ar hospitalar, estacionamento privativo com manobrista e fácil acesso a partir de bairros como Tambaú, Cabo Branco, Altiplano, Bessa e Miramar.

Durante a visita guiada desta terça-feira, os convidados conhecem de perto o fluxo de atendimento da clínica — da tomografia computadorizada ao planejamento digital do sorriso — além do laboratório de próteses e das salas cirúrgicas equipadas para os procedimentos guiados por computador.

Serviço

Implante Odonto João Pessoa – Centro de Reabilitação Oral 📍 Av. Edson Ramalho, 1000 – Salas 401 a 404, Empresarial Manaíra Prime, Manaíra, João Pessoa – PB 🕒 Segunda a sexta, das 8h às 19h | Sábados, das 8h às 13h 📞 (83) 99139-8025 🌐 implantejoaopessoa.com.br 📸 @dra.cinthyacorreia