Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Madrinha da Cidade Alta atua na contabilidade do TCP e em mortes promovidas pela facção, diz delegado

Madrinha da Cidade Alta atua na contabilidade do TCP e em mortes promovidas pela facção, diz delegado

  • Tempo de Leitura0 min
Madrinha da Cidade Alta atua na contabilidade do TCP e em mortes promovidas pela facção, diz delegado
Luana Rosa de Araújo, a Madrinha da Cidade Alta, após ser presa — Foto: Reprodução
COMPARTILHAR ARTIGO

Presa em ação da Polícia Civil no Complexo de Israel na manhã desta terça-feira, Luana Rosa de Araújo, conhecida como Madrinha da Cidade Alta, era responsável pela contabilidade do Terceiro Comando Puro (TCP) e participava de homicídios promovidos pela facção criminosa, de acordo com as investigações. Em virtude dessas funções, ela é apontada como braço direito de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe máximo da facção.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 38226

Posts relacionados