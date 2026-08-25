Madrinha da Cidade Alta atua na contabilidade do TCP e em mortes promovidas pela facção, diz delegado

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Presa em ação da Polícia Civil no Complexo de Israel na manhã desta terça-feira, Luana Rosa de Araújo, conhecida como Madrinha da Cidade Alta, era responsável pela contabilidade do Terceiro Comando Puro (TCP) e participava de homicídios promovidos pela facção criminosa, de acordo com as investigações. Em virtude dessas funções, ela é apontada como braço direito de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe máximo da facção.
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