Madrinha da Cidade Alta atua na contabilidade do TCP e em mortes promovidas pela facção, diz delegado

Presa em ação da Polícia Civil no Complexo de Israel na manhã desta terça-feira, Luana Rosa de Araújo, conhecida como Madrinha da Cidade Alta, era responsável pela contabilidade do Terceiro Comando Puro (TCP) e participava de homicídios promovidos pela facção criminosa, de acordo com as investigações. Em virtude dessas funções, ela é apontada como braço direito de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe máximo da facção.