João Silva rescinde com o Sport e tem saída oficializada no BID após acordo entre as partes

O zagueiro João Silva teve sua rescisão contratual com o Sport oficializada nesta quinta-feira, após o nome do atleta aparecer no Boletim Informativo Diário da CBF.

A oficialização marca o encerramento do vínculo do defensor português com o clube rubro-negro, conforme informação divulgada pelo ge. A decisão ocorre após semanas de tratativas entre a diretoria e o jogador para a resolução definitiva da situação.

Conforme apurado pelo ge, o processo de saída foi amigável e envolveu concessões de ambos os lados. O atleta optou por abrir mão de uma parte dos valores que tinha a receber, enquanto o clube se comprometeu a quitar as pendências financeiras restantes em 24 parcelas.

Os detalhes completos deste acordo devem ser disponibilizados em breve através do Portal da Transparência do Sport, oferecendo clareza sobre os termos firmados para a rescisão do contrato que originalmente iria até o final de 2027.

Contexto da saída e planos do clube

A saída de João Silva já era esperada pelos bastidores do clube. Em agosto, a gestão do Sport havia comunicado publicamente que trabalhava em uma solução para o futuro do jogador, que retornava de um período de empréstimo ao futebol português.

Trajetória de João Silva no Leão

Contratado em 2025, o defensor chegou ao Recife com a expectativa de assumir a titularidade na zaga rubro-negra. O atleta iniciou sua trajetória no clube entre os onze iniciais, mas perdeu espaço ao longo da temporada.

Durante sua passagem, João Silva acumulou 22 partidas disputadas com a camisa do Sport e anotou um gol. Na reta final de sua permanência, ele passou a figurar no banco de reservas durante a disputa do Campeonato Brasileiro.

FAQ: Perguntas e Respostas

Por que o nome de João Silva apareceu no BID?

O nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF para oficializar a rescisão contratual com o Sport.

O acordo envolveu pagamento de dívidas?

Sim, o clube acertou o pagamento de valores devidos ao atleta, que serão quitados em 24 parcelas, segundo ge.

O jogador abriu mão de algum valor?

Sim, o zagueiro concordou em abdicar de parte do montante que tinha a receber para facilitar o encerramento do vínculo.

Até quando ia o contrato original?

O contrato de João Silva com o Sport tinha validade prevista até o final de 2027, mas foi encerrado de forma antecipada.

Quantos jogos ele fez pelo clube?

Ao longo de sua passagem pelo Leão, o defensor participou de 22 partidas e marcou um gol.