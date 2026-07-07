jogador do Egito já foi preso, pagou milhões em multas e é o dono dos gols da seleção

Há jogadores diferentes, daqueles que, quando suas equipes parecem prestes a sucumbir, têm a capacidade de resgatá-las. São atletas que rompem padrões, tanto pela qualidade quanto pela personalidade. Artilheiros ocasionais que, com apenas uma jogada, conseguem mudar o rumo de uma partida. O Egito tem um deles: Emam Ashour, um jogador tão talentoso dentro de campo quanto controverso e polêmico fora dele. Frequentemente criticado por seu estilo individualista, o meio-campista tornou-se o herói silencioso que, à sombra de Mohamed Salah, mudou o destino de sua seleção nesta Copa do Mundo.

Aos 28 anos, Ashour é uma das grandes revelações do futebol egípcio nos últimos anos. Embora os holofotes da seleção africana normalmente estejam voltados para Mohamed Salah e Omar Marmoush, o veloz meio-campista transformou-se no complemento ideal da dupla e em peça decisiva para a campanha do Egito neste Mundial. Principalmente pela capacidade de atrair a marcação e criar espaços sem a bola, característica que permitiu aos Faraós destravarem os difíceis confrontos da fase de grupos contra Bélgica (1 a 1) e Nova Zelândia (3 a 1).

Quando nada dava certo para o Egito diante da Bélgica, Ashour mostrou seu faro de gol ao marcar o empate por 1 a 1 nos minutos finais. Na última sexta-feira, voltou a ser decisivo ao abrir o placar contra a Austrália, nos 16 avos de final, com uma cabeçada certeira.

Brasil x Noruega: veja as melhores fotos da partida 1 de 33

Brasil e Noruega se enfrentam no New York/New Jersey Stadium — Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP 2 de 33

Seleção brasileira para a partida contra a Noruega — Foto: Getty Images via AFP Pular X de 33

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Seleção norueguesa para a partida contra o Brasil — Foto: Getty Images via AFP 4 de 33

Alexander Sorloth controla a bola em disputa com Gabriel Martinelli — Foto: Jewel SAMAD / AFP Pular X de 33

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Marquinhos disputa a bola com Antonio Nusa — Foto: Odd ANDERSEN / AFP 6 de 33

Matheus Cunha é derrubado por Kristoffer Ajer da Noruega — Foto: Getty Images via AFP Pular X de 33

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Matheus Cunha é derrubado por Kristoffer Ajer da Noruega — Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) 8 de 33

Matheus Cunha pede pênalti ao árbitro — Foto: TIMOTHY A. CLARY / AF Pular X de 33

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Bruno Guimarães perde pênalti em Brasil x Noruega — Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP 10 de 33

Bruno Guimarães perde pênalti em Brasil x Noruega — Foto: Getty Images via AFP Pular X de 33

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Chute de Odegaard contra o gol brasileiro — Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP 12 de 33

Matheus Cunha pede novo pênalti a favor do Brasil — Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP Pular X de 33

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Jogadores e comissão técnica durante pausa para hidratação — Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP 14 de 33

Erling Haaland, Gabriel Magalhães e Marquinhos correm para disputarem a bola — Foto: Odd ANDERSEN / AFP Pular X de 33

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Julian Ryerson e Vinicius Jr. disputam a bola — Foto: Jewel SAMAD / AFP 16 de 33

Erling Haaland compete o domínio da bola com Gabriel Magalhaes e Marquinhos — Foto: Getty Images via AFP Pular X de 33

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Jogadores saem para o intervalo sem nenhum gol na partida — Foto: Getty Images via AFP 18 de 33

Gabriel Martinelli reage após perder chance de gol — Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP Pular X de 33

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Endrick perde oportunidade de abrir o placar — Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP 20 de 33

Haaland reage após perder oportunidade de gol — Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Pular X de 33

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Neymar entra em campo no segundo tempo — Foto: Getty Images via AFP 22 de 33

Alisson defende chance de gol da Noruega — Foto: Jewel SAMAD / AFP Pular X de 33

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Haaland e Gabriel Magalhaes disputam a bola — Foto: Odd ANDERSEN / AFP 24 de 33

Haaland marca o primeiro gol da Noruega no segundo tempo — Foto: Getty Images via AFP Pular X de 33

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Haaland comemora o primeiro gol marcado na partida — Foto: Getty Images via AFP 26 de 33

Torcida norueguesa comemora o gol que abriu o placar da partida — Foto: Jewel SAMAD / AFP Pular X de 33

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Seleção norueguesa comemora o primeiro gol da partida — Foto: Jewel SAMAD / AFP 28 de 33

Haaland comemora o segundo gol da Noruega — Foto: Jewel SAMAD / AFP Pular X de 33

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Noruega comemora o segundo gol da seleção — Foto: Getty Images via AFP 30 de 33

Endrick reage após segundo gol de Haaland — Foto: Getty Images via AFP Pular X de 33

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Endrick reage após segundo gol de Haaland enquanto noruegueses comemoram — Foto: Odd ANDERSEN / AFP 32 de 33

Noruega sai vitoriosa após dois gols — Foto: Jewel SAMAD / AFP Pular X de 33

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Neymar marca o primeiro gol da seleção em um pênalti — Foto: Getty Images via AFP

O gol, pelas circunstâncias da partida, foi comemorado intensamente pelo jogador e por todo o Egito. Acabou sendo fundamental para a posterior vitória nos pênaltis e a classificação, encerrando um jejum de 92 anos sem que a seleção egípcia marcasse em um jogo eliminatório de Copa do Mundo — a última vez havia sido em 1934.

Com esses dois gols, Ashour tornou-se apenas o terceiro jogador egípcio da história a marcar mais de uma vez em Copas do Mundo, igualando os feitos de Abdelrahman Fawzy e Mohamed Salah.

O gol histórico contra a Austrália

Nascido em 20 de fevereiro de 1998, o atual jogador do Al Ahly se destaca internacionalmente como um meio-campista completo, com forte presença tanto na defesa quanto no ataque. Seu estilo reúne grande potência física, velocidade nas transições ofensivas e defensivas e um chute preciso de média e longa distância. Não por acaso, é o principal cobrador de bolas paradas da equipe.

Suas qualidades praticamente anulam qualquer pequena deficiência dentro de campo. É um meio-campista intenso nos duelos, chega frequentemente ao ataque e distribui bons passes. Segundo dados da FIFA, em 321 minutos disputados, apresentou 89% de aproveitamento nos passes.

No entanto, seu principal problema é o temperamento explosivo, que lhe trouxe diversos problemas fora dos gramados.

O episódio mais grave ocorreu em junho de 2024, quando agrediu um segurança. Julgado por um tribunal de pequenas causas, declarou-se culpado e foi condenado a seis meses de prisão.

“Reagi daquela forma porque recebi uma ligação da minha esposa, Yasmine, dizendo que estava sendo assediada por um grupo de jovens e que os seguranças não faziam nada”, justificou-se.

Depois de cumprir sua situação judicial, voltou a atuar pelo Al Ahly, mas os problemas disciplinares continuaram. Em poucos meses, protagonizou uma sequência incomum de punições financeiras internas: primeiro, foi multado em 1 milhão de libras egípcias após uma forte discussão com o capitão da equipe, Mohamed El-Shenawy. Pouco tempo depois, recebeu outra multa, desta vez de 1,5 milhão de libras, por se recusar a viajar para uma partida da Liga dos Campeões da África.

Hoje, segundo o site Transfermarkt, Ashour está avaliado em 3,5 milhões de euros. A tendência é que sua valorização aumente após a Copa do Mundo, independentemente da campanha do Egito, abrindo caminho para uma possível mudança de clube.

Apesar disso, seu histórico internacional não joga a seu favor.

Sua única experiência no futebol europeu foi pelo Midtjylland, da Dinamarca, para onde chegou como promessa em uma transferência superior a 3 milhões de euros. Apesar de marcar gols na Liga Europa, aproveitou uma licença médica para viajar ao Egito e nunca mais retornou ao clube dinamarquês. Alegou o frio, a dificuldade com o idioma e a demissão do treinador que havia solicitado sua contratação. Na prática, rompeu com o clube e forçou sua venda de volta ao Al Ahly.

Foi justamente no retorno ao futebol egípcio, depois de superar outra grave lesão, que alcançou a maturidade competitiva necessária para controlar melhor seu temperamento e encarar a exigência de uma Copa do Mundo.

Grande parte desse momento goleador também se deve à confiança depositada pelo técnico Hossam Hassan. Mesmo diante das repetidas indisciplinas e das lesões, o treinador apostou em sua recuperação física e técnica e o incluiu na lista final para o Mundial.

Ashour vem retribuindo essa confiança com boas atuações e gols importantes, conduzindo o Egito, pela primeira vez, às oitavas de final de uma Copa do Mundo.