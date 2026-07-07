Shota Nakama confirma retorno à Brasil Game Show 2026 com três shows do Video Game Orchestra

O produtor musical Shota Nakama, conhecido por seu trabalho em trilhas sonoras de games e que também se tornou um meme entre os fãs brasileiros, está confirmado na Brasil Game Show (BGS) 2026. O artista fará três apresentações ao lado do Video Game Orchestra (VGO) durante o evento, que será realizado em outubro, em São Paulo.

Os shows acontecerão nos dias 10, 11 e 12 de outubro. Além das apresentações musicais, Shota Nakama também participará de sessões de meet and greet com o público e de painéis especiais ao longo da programação da feira.

Ao lado do Video Game Orchestra, o músico levará ao palco versões inéditas de trilhas marcantes dos videogames, com arranjos que combinam música orquestral e elementos de rock. O repertório promete reunir clássicos e sucessos recentes da indústria dos games.

Em comunicado, Shota Nakama destacou o carinho pelo público brasileiro e afirmou que a equipe prepara uma produção especial para a edição de 2026. “O público brasileiro tem uma paixão e uma energia únicas. Para 2026, estamos preparando três shows incríveis. Vamos levar uma produção à altura da BGS para que os fãs se sintam prestigiados”, afirmou.

Esta será a terceira participação de Shota Nakama na Brasil Game Show. O produtor já esteve presente nas edições de 2018 e 2020, além de participar da D23, evento da Disney, em 2024. A confirmação reforça a tradição da BGS em reunir grandes nomes da música ligada ao universo dos videogames.