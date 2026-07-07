Um vídeo de câmera de segurança registrou o exato momento da colisão entre um Je…

Um vídeo de câmera de segurança registrou o exato momento da colisão entre um Jeep Renegade e uma motocicleta na Avenida Nilza de Oliveira Pepino, em Ubiratã. As imagens mostram que o relógio marcava 14h24 quando ocorreu o impacto.

O motociclista, Marcos Eduardo Ferreira de Almeida, de 30 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelas equipes de emergência. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e morreu nesta sexta-feira (19), causando grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade.

As imagens revelam os instantes da batida e deverão auxiliar as autoridades na apuração das circunstâncias do acidente.

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