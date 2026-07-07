Um vídeo de câmera de segurança registrou o exato momento da colisão entre um Je…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um vídeo de câmera de segurança registrou o exato momento da colisão entre um Jeep Renegade e uma motocicleta na Avenida Nilza de Oliveira Pepino, em Ubiratã. As imagens mostram que o relógio marcava 14h24 quando ocorreu o impacto.
O motociclista, Marcos Eduardo Ferreira de Almeida, de 30 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelas equipes de emergência. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e morreu nesta sexta-feira (19), causando grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade.
As imagens revelam os instantes da batida e deverão auxiliar as autoridades na apuração das circunstâncias do acidente.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial.
Source link
More: The Global Track