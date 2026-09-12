Jogadores do Iguaçu suspendem treino para ajudar vítimas de enchente em União da Vitória

A dois dias das quartas da 3ª divisão do Paranaense, equipe de União da Vitória interrompeu treino para ajudar vítimas; Defesa Civil aponta pelo menos 400 pessoas afetadas.

Atletas da Associação Atlética Iguaçu, de União da Vitória (PR), interromperam o treino na sexta-feira (11) para auxiliar moradores atingidos pelas enchentes na cidade, a dois dias do jogo das quartas de final da terceira divisão do Campeonato Paranaense, marcado para domingo (13), segundo G1.

O técnico Luiz Tosta explicou que a decisão foi tomada depois de receber o pedido de socorro: “A gente uniu forças aqui e preferiu cancelar o treino; avaliamos que isso aí seria muito mais importante. A gente já construiu tudo para o jogo. […] Chegando lá, mais famílias estavam desamparadas, pedindo ajuda, e aconteceu que a gente teve que abraçar forte a situação e ajudar todos no momento. Para nós, foi muito gratificante”.

Auxílio às famílias

A ação começou quando a cozinheira do clube, identificada como Claudete, ligou para o técnico informando que a casa dela começou a alagar. Jogadores foram até o local para retirar móveis e, segundo G1, também auxiliaram outros moradores que pediam ajuda.

Claudete contou que inicialmente procurou a Defesa Civil, que informou que só conseguiria chegar mais tarde devido ao volume de ocorrências. “O caminhão ia chegar acho que às 19h ou 20h… mandei mensagem para o professor, ele veio e mandou os ‘piá’ do Iguaçu. Estou feliz e agradeço muito! Eu achei que eu não era importante pro Iguaçu, mas eu acho que eu sou importante porque eles estiveram ali tudo junto e eu agradeço demais”, disse ela, segundo o G1.

Contexto e números

União da Vitória é cortada pelo Rio Iguaçu, cujo nível normal informado na reportagem é 3,5 metros. No sábado (12), às 14h, o monitoramento hidrológico da Copel registrou 6,093 metros; 24 horas antes a medição havia indicado 5,624 metros.

Um relatório da Defesa Civil emitido no início da tarde de sábado indicava que pelo menos 400 pessoas foram afetadas pela inundação.

Contatos de emergência

Contatos informados na reportagem: Defesa Civil (199); Corpo de Bombeiros (193); Copel (0800 51 00 116). A Defesa Civil do Paraná também envia alertas por SMS: envie o CEP da região para 40199 para receber notificações.

Fonte: G1.