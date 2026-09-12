PRF apreende carga milionária com quase 10 mil frascos de Mounjaro escondidos em fundo falso de reboque no Paraná

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A apreensão ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 11 de setembro, no município de Marmeleiro, localizado na região Sudoeste do estado. A descoberta foi possível graças a uma fiscalização de rotina realizada pelos agentes na rodovia PRC-280.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os policiais desconfiaram de uma estrutura metálica fora do padrão no assoalho do reboque, o que motivou uma vistoria minuciosa que revelou o compartimento oculto com o produto.
Durante a verificação, os agentes da Polícia Rodoviária Federal localizaram aproximadamente 2.400 caixas do medicamento identificado como T.G. 15 – 15 mg/0,5 ml. Considerando que cada caixa continha quatro unidades, o total da apreensão somou 9,6 mil frascos de Mounjaro.
Os ocupantes do veículo foram detidos em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Santo Antônio do Sudoeste. O caso foi registrado, de maneira preliminar, como importação ilegal de produto sujeito a controle Sanitária.
A Anvisa destaca que a tirzepatida, substância presente no Mounjaro, é um medicamento injetável indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e para o controle crônico do peso, sendo obrigatória a prescrição e o acompanhamento médico.
A Polícia Rodoviária Federal alerta que produtos sem controle Sanitária oferecem sérios riscos à população. Não há garantias sobre a procedência, a concentração correta indicada no rótulo ou as condições de transporte e armazenamento do item.
Após a ação, o veículo, o reboque e toda a carga de medicamentos foram encaminhados para a unidade da Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste. As autoridades seguem com as investigações para identificar a origem e o destino final da carga.
A recomendação oficial das autoridades é que os consumidores adquiram medicamentos apenas em estabelecimentos autorizados, verificando sempre o registro na Anvisa e garantindo que a embalagem e a bula estejam no idioma português.
O que é o Mounjaro apreendido?
O Mounjaro é um medicamento injetável à base de tirzepatida, utilizado para tratar diabetes tipo 2 e auxiliar no controle do peso, exigindo acompanhamento médico.
Onde a carga foi encontrada?
A carga foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal em um reboque, escondida em um fundo falso no assoalho, durante fiscalização na PRC-280, em Marmeleiro, Paraná.
Quantos frascos foram apreendidos?
Ao todo, foram apreendidas cerca de 2.400 caixas, totalizando 9,6 mil frascos do medicamento, conforme dados fornecidos pela PRF.
Qual o risco de usar esse medicamento?Medicamentos sem registro Sanitária não possuem garantia de procedência, concentração correta ou conservação adequada
O que acontece com os suspeitos?Os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, respondendo pelo crime de importação ilegal de produto sujeito a controle Sanitária.