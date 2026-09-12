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PRF apreende carga milionária com quase 10 mil frascos de Mounjaro escondidos em fundo falso de reboque no Paraná

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A Polícia Rodoviária Federal encontrou uma carga clandestina contendo quase 10 mil frascos de Mounjaro, um medicamento injetável, escondida em um fundo falso de um reboque no Paraná.

A apreensão ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 11 de setembro, no município de Marmeleiro, localizado na região Sudoeste do estado. A descoberta foi possível graças a uma fiscalização de rotina realizada pelos agentes na rodovia PRC-280.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os policiais desconfiaram de uma estrutura metálica fora do padrão no assoalho do reboque, o que motivou uma vistoria minuciosa que revelou o compartimento oculto com o produto.

Detalhes da carga e ação Polícia

Durante a verificação, os agentes da Polícia Rodoviária Federal localizaram aproximadamente 2.400 caixas do medicamento identificado como T.G. 15 – 15 mg/0,5 ml. Considerando que cada caixa continha quatro unidades, o total da apreensão somou 9,6 mil frascos de Mounjaro.

Os ocupantes do veículo foram detidos em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Santo Antônio do Sudoeste. O caso foi registrado, de maneira preliminar, como importação ilegal de produto sujeito a controle Sanitária.

Riscos do uso de medicamentos sem fiscalização

A Anvisa destaca que a tirzepatida, substância presente no Mounjaro, é um medicamento injetável indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e para o controle crônico do peso, sendo obrigatória a prescrição e o acompanhamento médico.

A Polícia Rodoviária Federal alerta que produtos sem controle Sanitária oferecem sérios riscos à população. Não há garantias sobre a procedência, a concentração correta indicada no rótulo ou as condições de transporte e armazenamento do item.

Destino dos materiais apreendidos

Após a ação, o veículo, o reboque e toda a carga de medicamentos foram encaminhados para a unidade da Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste. As autoridades seguem com as investigações para identificar a origem e o destino final da carga.

A recomendação oficial das autoridades é que os consumidores adquiram medicamentos apenas em estabelecimentos autorizados, verificando sempre o registro na Anvisa e garantindo que a embalagem e a bula estejam no idioma português.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que é o Mounjaro apreendido?
O Mounjaro é um medicamento injetável à base de tirzepatida, utilizado para tratar diabetes tipo 2 e auxiliar no controle do peso, exigindo acompanhamento médico.

Onde a carga foi encontrada?
A carga foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal em um reboque, escondida em um fundo falso no assoalho, durante fiscalização na PRC-280, em Marmeleiro, Paraná.

Quantos frascos foram apreendidos?
Ao todo, foram apreendidas cerca de 2.400 caixas, totalizando 9,6 mil frascos do medicamento, conforme dados fornecidos pela PRF.

Qual o risco de usar esse medicamento?Medicamentos sem registro Sanitária não possuem garantia de procedência, concentração correta ou conservação adequada

O que acontece com os suspeitos?Os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, respondendo pelo crime de importação ilegal de produto sujeito a controle Sanitária.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39342

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