Jogos de hoje, quarta, 19 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Ler Resumo





A quarta-feira, 19 de agosto, promete ser eletrizante para os amantes do futebol! Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro disputam vagas nas quartas da Libertadores. Atlético-MG e Red Bull Bragantino decidem na Sul-Americana. Além disso, playoffs da Champions, Campeonato Espanhol e Série B agitam a noite. Confira a agenda completa!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A quarta-feira, 19, concentra uma das noites mais importantes da semana para o futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro decidem vagas nas quartas de final da Libertadores, enquanto Atlético-MG e Red Bull Bragantino voltam a se enfrentar pela Copa Sul-Americana. A programação ainda tem quatro partidas pelos playoffs da Champions League, Campeonato Espanhol e cinco confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na Champions League, quatro confrontos pelos playoffs que antecedem a fase de liga serão disputados simultaneamente às 16h. Celtic x LASK Linz, Hapoel Beer Sheva x Sabah, NEC Nijmegen x Bodo/Glimt e Slovan Bratislava x Celje entram em campo em busca de vantagem na disputa pelas últimas vagas no principal torneio europeu de clubes.

Na Libertadores, a programação começa às 19h com dois jogos. O Palmeiras visita o Cerro Porteño, em Assunção, enquanto Coquimbo Unido e Platense também decidem a classificação. Mais tarde, às 21h30, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, em duelo brasileiro que vale vaga nas quartas de final da competição continental.

Continua após a publicidade

A Copa Sul-Americana também reserva uma decisão brasileira. Atlético-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam às 19h, em Belo Horizonte, na partida de volta das oitavas. O time mineiro chega em vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, em Bragança Paulista. Às 21h30, Montevideo City Torque x Tigre e Independiente Santa Fe x River Plate completam a programação do torneio.

O futebol europeu ainda tem

Continua após a publicidade

Atlético de Madrid x Málaga, às 16h, pelo Campeonato Espanhol. No Brasil, a Série B ocupa boa parte da noite, com Fortaleza x São Bernardo e Avaí x Sport às 19h30, Vila Nova x Ponte Preta e Cuiabá x Operário-PR às 20h30 e Botafogo-SP x Criciúma às 21h30.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, com horários e canais:

Continua após a publicidade

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League

16h00 – Celtic x LASK Linz – Space e HBO Max

16h00 – Hapoel Beer Sheva x Sabah – HBO Max

16h00 – NEC x Bodo/Glimt – TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max

16h00 – Slovan Bratislava x Celje – HBO Max

Campeonato Espanhol

16h00 – Atlético de Madrid x Málaga – CazéTV

Copa Libertadores

19h00 – Cerro Porteño x Palmeiras – Paramount+

19h00 – Coquimbo Unido x Platense – Paramount+

21h30 – Flamengo x Cruzeiro – Globo, ge tv e Paramount+

Continua após a publicidade

Copa Sul-Americana

19h00 – Atlético-MG x Red Bull Bragantino – ESPN e Disney+

21h30 – Montevideo City Torque x Tigre – Paramount+

21h30 – Independiente Santa Fe x River Plate – ESPN e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B