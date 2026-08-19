FIAT UNO É ENCONTRADO ABANDONADO COM MARCAS DE TIROS EM ESTRADA RURAL

Um veículo Fiat Uno, de cor branca, foi encontrado abandonado com marcas de disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (18), em uma estrada rural próxima ao Rio Piquiri, no município de Quarto Centenário.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 19h20, a equipe policial de Goioerê recebeu uma denúncia sobre um veículo abandonado que apresentava possíveis marcas de tiros.

Os policiais foram até o local e encontraram o Fiat Uno em uma estrada rural, às margens da PR-317, antes da ponte sobre o Rio Piquiri, na região do distrito de Joia, em Quarto Centenário.

Durante a averiguação, foram identificadas duas marcas de disparos de arma de fogo no vidro lateral traseiro. O vidro traseiro do veículo também estava quebrado.

A equipe realizou buscas nas proximidades para tentar localizar possíveis vítimas ou pessoas que pudessem estar relacionadas à ocorrência, porém ninguém foi encontrado.

O veículo foi recolhido ao pátio da 14ª Delegacia de Polícia de Goioerê, onde deverá passar por perícia e permanecer à disposição das autoridades.

As circunstâncias envolvendo o abandono do veículo e os disparos de arma de fogo serão investigadas pela Polícia Civil.

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