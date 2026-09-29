Jordan Bardella anuncia ação por difamação após reportagem que o acusa de antissemitismo

Mediapart publicou supostas conversas de 2013; Bardella nega, afirma ser ‘início de uma guerra total’ e Marine Le Pen o defende

O presidente do partido France's National Rally (RN), Jordan Bardella, afirmou que vai processar por difamação após a publicação, pelo site Mediapart, de trechos que o veículo atribui a conversas escritas de 2013 nas quais estariam comentários antissemitas.

Em entrevista à CNews citada pela BBC, Bardella disse que as alegações são uma tentativa de destruir sua carreira política e qualificou a divulgação como o “início de uma guerra total” destinada a desestabilizar a campanha do RN.

O que publicou o Mediapart

O site Mediapart afirmou ter investigado “vários meses” de material e ter obtido “dezenas de conversas escritas” atribuídas a Bardella quando ele tinha 17 ou 18 anos. Entre as frases que o veículo atribui ao político estão declarações com estereótipos antissemitas, como que “todos os bancos são propriedade de judeus” e que “o judeu tem de dominar outras pessoas, esmagá‑las e roubá‑las”.

Reações e defesas

Bardella negou as acusações, declarou que instruíra seu advogado a processar por difamação e afirmou que a operação poderia ser conduzida pelo próprio Mediapart ou por terceiros manipulando o site, segundo a BBC. A candidata presidencial do RN, Marine Le Pen, declarou ter “total confiança” em Bardella e disse que as mensagens soam tão estranhas que só poderiam ser uma falsificação, descrevendo‑as como um “truque sujo” atribuído a Mediapart.

Políticos de esquerda pediram a renúncia de Bardella, e o presidente da federação judaica francesa Crif, Yonathan Arfi, afirmou que as mensagens supostamente atribuídas a Bardella ilustram os limites da tentativa do RN de limpar sua Images, conforme relatado pela BBC. Já o deputado do RN Jean‑Philippe Tanguy afirmou que as denúncias teriam origem em membros dissidentes do partido expulsos anos antes por ideias antissemitas.

Contexto eleitoral

A reportagem da BBC lembra que, com sete meses para as eleições presidenciais, o RN aparece em alta nas pesquisas. Uma sondagem Toluna‑Harris citada pela BBC indicou que Marine Le Pen obteria 35–36% no primeiro turno e venceria um eventual segundo turno contra o líder de esquerda Jean‑Luc Mélenchon por 69% a 31%; segundo a pesquisa, ela também derrotaria o centrista Edouard Philippe por 57% a 43%.

Ainda segundo a BBC, o RN recebeu impulso recente ao conquistar, em uma eleição parcial para o Senado, assentos suficientes para formar um grupo oficial na câmara alta pela primeira vez. A matéria também observa que, no ano anterior, Bardella foi o primeiro dirigente do partido a ser convidado a participar de uma conferência sobre antissemitismo em Israel, e que o RN tem tentado distanciar‑se das raízes antissemitas do passado.

As informações desta notícia estão baseadas na reportagem publicada pela BBC em 29 de setembro de 2026, com dados e citações atribuídas ao site Mediapart e às declarações registradas pela BBC.