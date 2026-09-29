Universidade de Lisboa lidera ranking de locais com maior número de eleitores brasileiros no exterior em 2026

A Universidade de Lisboa se destaca como o maior polo de votação para os brasileiros em 2026, centralizando o fluxo de eleitores no exterior em Portugal.

A Universidade de Lisboa, Localizado na capital de Portugal, consolidou-se como o local que reunirá o maior contingente de eleitores brasileiros nas eleições deste ano. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a expectativa é de uma movimentação intensa no próximo domingo, dia 4 de outubro.

Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 78.833 pessoas estão devidamente registradas para exercer o seu direito ao voto nas 207 seções eleitorais. Essas seções estão estrategicamente distribuídas em três prédios diferentes dentro do complexo da instituição de ensino portuguesa.

O cenário eleitoral de 2026 mostra uma forte presença de brasileiros fora do país, com os maiores colégios eleitorais concentrados em cidades internacionais. A organização do pleito exige uma logística complexa para atender aos milhares de cidadãos aptos a votar em diferentes fusos horários e localidades.

Distribuição dos eleitores na capital portuguesa

De acordo com dados do Consulado do Brasil em Lisboa, a divisão dos eleitores dentro da universidade segue critérios de capacidade por prédio. A maior parte dos votantes, somando 34.144 pessoas, está alocada no prédio da Faculdade de Direito.

Além disso, a Faculdade de Letras está preparada para receber até 28.892 eleitores durante o dia de votação. Por fim, a Reitoria da instituição também servirá como polo, contando com 15.797 eleitores inscritos para registrar seu voto no local.

Outros grandes polos de votação pelo mundo

Portugal não detém apenas o primeiro lugar no ranking, mas também o segundo. O Instituto Superior de Engenharia (Isep), situado na cidade do Porto, aparece logo atrás com 47.676 eleitores registrados, reforçando a importância do território português para o eleitorado brasileiro no exterior.

O terceiro maior polo de votação está localizado em Miami, nos Estados Unidos. O Kendall Campus do Miami Dade College concentra 40.066 eleitores. Comparativamente, no Brasil, o maior local de votação é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com 17.639 eleitores aptos.

Panorama geral das eleições de 2026

O pleito deste ano envolve uma operação de escala global. Segundo o TSE, o total de Eleitoral e eleitores no Brasil e no exterior chega a 158,7 milhões. Esse contingente está distribuído em 94.836 locais de votação espalhados por diversas regiões.

Um dado curioso sobre a capilaridade da votação é a existência de 39 locais de votação que possuem apenas um eleitor registrado em toda a base de dados do tribunal. Isso demonstra a abrangência do sistema eleitoral brasileiro, que busca garantir o acesso ao voto em praticamente qualquer circunstância.

Perguntas Frequentes

Qual é o maior local de votação para as eleições de 2026? A Universidade de Lisboa, em Portugal, é o maior local, com 78.833 eleitores registrados.

Quantas seções eleitorais foram instaladas na Universidade de Lisboa? Foram instaladas 207 seções eleitorais, distribuídas em três prédios da instituição.

Qual é o maior local de votação dentro do território brasileiro? O maior local é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com 17.639 eleitores aptos.

Quais são os três maiores locais de votação no exterior? São a Universidade de Lisboa (Portugal), o Instituto Superior de Engenharia (Porto, Portugal) e o Kendall Campus do Miami Dade College (Miami, EUA).

Quantos eleitores estão aptos a votar no total em 2026? De acordo com o TSE, o total é de 158,7 milhões de eleitores, distribuídos em 94.836 locais de votação.